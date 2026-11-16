Tổng thống Zelensky chỉ trích các liên minh hỗ trợ Ukraine chỉ là 'vỏ bọc rỗng'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXV

Theo kênh RT của Nga ngày 16/11, trong bài phát biểu qua video hằng ngày vào tối 15/11, ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng “Liên minh Tự nguyện” (Coalition of the Willing), một nhóm quốc gia đang phối hợp nhằm cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình, sẽ góp phần hình thành "một lập trường châu Âu thực sự mạnh mẽ và thống nhất" trong các cuộc đàm phán với Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: "Chúng tôi cũng đang chuẩn bị rà soát hoạt động của các liên minh hiện có đang hỗ trợ Ukraine, xem liên minh nào thực sự hoàn thành nhiệm vụ và liên minh nào, nói thẳng ra, vẫn chỉ là những vỏ bọc rỗng. Chúng tôi sẽ nỗ lực để những liên minh này có nội dung hoạt động thực chất”.

Ông Zelensky không nêu cụ thể những liên minh mà ông cho là hoạt động kém hiệu quả. Hồi tháng 8, ông đã ra lệnh kiểm tra các sáng kiến quốc tế hỗ trợ Ukraine, đặc biệt đề cập đến một liên minh do châu Âu hậu thuẫn có nhiệm vụ xây dựng các hầm trú ẩn dân sự, đồng thời yêu cầu phải có kết quả cụ thể thay vì chỉ đưa ra những cam kết trên giấy tờ.

Các chương trình viện trợ quân sự của phương Tây đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt kinh phí bao gồm sáng kiến cung cấp đạn dược do Cộng hòa Séc dẫn đầu và Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một cơ chế cho phép các đồng minh châu Âu và Canada tài trợ việc mua vũ khí Mỹ cho Kiev.

Một số lô vũ khí của Mỹ cũng bị chậm chuyển giao, trong khi vào ngày 13/6, Ba Lan tuyên bố sẽ tạm dừng đóng góp cho PURL, viện dẫn tình trạng thâm hụt ngân sách và mức chi tiêu quốc phòng trong nước cao.

Ông Zelensky cũng tiếp tục kêu gọi cung cấp thêm tên lửa phòng không Patriot và NASAMS do Mỹ sản xuất, trước cuộc họp Ramstein của các nước phương Tây ủng hộ Ukraine dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Việc chuyển giao các loại vũ khí này đang gặp trở ngại do tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn và nhu cầu quân sự cạnh tranh từ phía Mỹ phát sinh trong cuộc chiến chống Iran.

Trong một báo cáo gửi Quốc hội Mỹ tháng này, các tổng thanh tra Mỹ cảnh báo rằng việc không được cấp đủ kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ Ukraine đã buộc Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi (USAREUR-AF) phải điều chuyển nguồn lực từ những hoạt động khác, gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và năng lực tác chiến của lực lượng này.

Ukraine cũng đang gặp khó khăn trong việc bảo đảm nguồn hỗ trợ tài chính dài hạn từ Liên minh châu Âu (EU).

Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia và Bulgaria đã phản đối nỗ lực của Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhằm gắn việc thông qua ngân sách bảy năm tiếp theo của EU với điều kiện tất cả các quốc gia thành viên phải đóng góp thêm kinh phí hỗ trợ Kiev.

Nga cáo buộc các quốc gia châu Âu đang tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian, đồng thời yêu cầu chấm dứt viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận giải quyết xung đột nào.