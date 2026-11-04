Tổng thống Zelensky bác khả năng điện đàm với Tổng thống Putin

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 3/11 giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin là không cần thiết, bởi điều này khó có thể tạo ra những bước tiến thực chất hướng tới chấm dứt xung đột.

“Nói chuyện qua điện thoại ư? Chắc chắn Nga sẽ lợi dụng việc này như một cơ hội để né tránh cuộc gặp. Và chúng tôi hiểu rõ trò chơi này. Đó là một ngõ cụt,” ông Zelensky nói, theo RBC Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Facebook/Volodymyr Zelensky

Ông nhận định nếu hai bên điện đàm, đó sẽ là cuộc trao đổi rất hình thức và khô khan. “Đây không phải là vấn đề chỉ cần thảo luận. Chúng ta cần gặp nhau, đàm phán và chứng minh vì sao phía bên kia sai. Nếu muốn chấm dứt cuộc chiến, chúng ta phải gặp nhau và thực hiện bước đi đầu tiên – một thỏa thuận ngừng bắn,” ông nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cũng bác bỏ ý tưởng mời Tổng thống Putin tới Kiev để tiến hành đàm phán hòa bình, đồng thời loại trừ khả năng tới Moscow theo lời mời từ phía Nga. Theo ông, những đề xuất như vậy không có triển vọng.

Trước đó, khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có nghe máy nếu Tổng thống Zelensky gọi điện hay không, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết nhà lãnh đạo Nga chưa bao giờ từ chối nói chuyện với người đồng cấp Ukraine.

4 ưu tiên của Ukraine tại vòng đàm phán Abu Dhabi

Cũng trong phát biểu họp báo, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị các nội dung trọng tâm cho vòng đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Mỹ và Nga, dự kiến được nối lại tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong hai ngày 10-11/11.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, phía Mỹ đã phát đi tín hiệu sẵn sàng thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Kiev. Bên cạnh đó, Gói Thịnh vượng (Prosperity Package) - kế hoạch phục hồi nền kinh tế Ukraine, cũng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự.

Về những nội dung cụ thể, ông Zelensky xác định 4 ưu tiên mà Ukraine muốn đưa ra thảo luận.

Trước hết là vấn đề năng lượng, bao gồm thiết lập lệnh ngừng bắn và chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như các công trình trọng yếu.

Ưu tiên thứ hai là vấn đề ngũ cốc và khai thông hành lang trên Biển Đen. Ông Zelensky nhấn mạnh đây không chỉ là lợi ích của Ukraine và Nga mà còn liên quan đến các quốc gia ở châu Phi, châu Á và những đối tác của Ukraine.

Ưu tiên thứ ba là trao đổi tù binh chiến tranh. Kiev mong muốn gia tăng số lượng các đợt trao đổi, hướng tới phương án trao đổi tất cả tù binh của hai bên.

Ưu tiên thứ tư là chuẩn bị cho cuộc gặp ba bên ở cấp lãnh đạo, với sự tham gia của châu Âu. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng châu Âu cần có vai trò trong tiến trình đàm phán, bởi những thỏa thuận liên quan đến an ninh khu vực không thể đạt được sự ổn định và lâu dài nếu thiếu sự tham gia của các quốc gia châu Âu.

“Ở điểm này, tôi đồng ý với Thủ tướng Friedrich Merz. Chúng tôi có cùng quan điểm. Sẽ không thể có một nền hòa bình ổn định và lâu dài nếu châu Âu không tham gia vào các cuộc đàm phán dưới hình thức này hay hình thức khác,” ông Zelensky nhấn mạnh.

Về phía Nga, Điện Kremlin ngày 3/11 xác nhận Moscow sẽ tham gia vòng đàm phán về Ukraine tại Abu Dhabi. Người phát ngôn Điện Kremlin Nga Dmitry Peskov cho biết phái đoàn Moscow sẽ do Trợ lý Tổng thống Putin kiêm người đứng đầu Hội Lịch sử Quân sự Nga Vladimir Medinsky dẫn đầu.

Đề cập đến nội dung đàm phán, ông Peskov cho biết các vấn đề an ninh, trong đó có những bảo đảm an ninh, sẽ được đưa ra thảo luận. “Các vấn đề an ninh sẽ được thảo luận. Những vấn đề liên quan đến các bảo đảm an ninh. Chúng chỉ có thể mang tính tương hỗ,” ông Peskov nói với các phóng viên, theo TASS.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định các đại diện châu Âu sẽ không tham gia vòng đàm phán lần này do khuôn khổ ba bên không bao gồm sự hiện diện của họ. Ông Peskov cho rằng các cuộc trao đổi với châu Âu sẽ cần thiết vào một thời điểm nào đó, bởi tiến trình giải quyết xung đột có liên quan trực tiếp đến hệ thống an ninh và khuôn khổ an ninh tương lai của châu lục.

“Dù sớm hay muộn, tất nhiên, vì cuộc thảo luận sẽ liên quan đến hệ thống an ninh ở châu Âu và khuôn khổ an ninh trong tương lai, nên đây chắc chắn sẽ là một phần không thể thiếu của tiến trình giải quyết xung đột. Vì vậy các cuộc đàm phán với người châu Âu sẽ là cần thiết. Vấn đề là sẽ đàm phán với ai?,” ông Peskov nói.