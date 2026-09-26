Tổng thống Yemen kêu gọi người dân tham gia tổng động viên trước đà tiến công của Houthi

Ông Rashid al-Alimi đồng thời công bố lệnh ân xá chung đối với các tay súng Houthi. Ông Alimi cho biết những người rời bỏ lực lượng Houthi và chuyển sang phía chính phủ sẽ được hưởng lệnh ân xá chung dự kiến được ban hành trong thời gian tới.

Ông Alimi đứng đầu Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn. Các lực lượng thuộc hội đồng này đang giao tranh với Houthi, với sự hỗ trợ trên không của Saudi Arabia.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ Yemen và Saudi Arabia, nước hậu thuẫn chính của chính phủ Yemen. Vài tuần trước, Houthi đã giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực bờ biển Yemen giáp Biển Đỏ, đồng thời tiếp tục giao tranh với lực lượng chính phủ và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và lãnh thổ Saudi Arabia.

Cuối tuần qua, Houthi lần đầu tiên sau nhiều năm tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Riyadh, đánh dấu bước leo thang đáng kể trong căng thẳng.

Trong khi đó, ngày 25/9 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia. Tuyên bố nhấn mạnh “các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia, trong đó có các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng, gây thương vong cho dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em”.

Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Jérôme Bonnafont phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York rằng Houthi “phải ngay lập tức chấm dứt leo thang quân sự và các cuộc tấn công gây tổn hại cho dân thường và các cơ sở dân sự”.

Ông cho biết thêm các thành viên Hội đồng Bảo an tái khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện các hành động phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, cũng như bảo vệ quyền và tự do hàng hải.