Tổng thống Volodymyr Zelensky: Ukraine phải 'đấu tranh' để nhận 16 tỷ USD viện trợ bị Mỹ đình chỉ

Trong cuộc phỏng vấn với kênh tin tức TSN ngày 5/11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang đứng trước nhiều cơ hội nhận thêm viện trợ sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ kết thúc.

Dù vậy, ông khẳng định Kiev vẫn phải "đấu tranh" để giải ngân khoản tiền 16 tỷ USD vốn nằm trong các cam kết trước đây nhưng đã bị phía Mỹ tạm dừng chuyển giao.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ là bên hỗ trợ tài chính và quân sự lớn nhất cho Ukraine. Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử năm 2024, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định đình chỉ nhiều gói hỗ trợ đã được thông qua từ trước.

Bên cạnh vấn đề ngân sách, ưu tiên hàng đầu hiện nay của Ukraine là bổ sung đạn đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot trong bối cảnh kho vũ khí đang cạn kiệt.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/10 đã phê duyệt thương vụ trị giá 2,1 tỷ USD để bán 500 tên lửa Patriot hiện đại nhất cho Ukraine.

Tư lệnh Tối cao NATO tại châu Âu, Tướng Alexus Grynkewich, cũng xác nhận hoạt động chuyển giao vũ khí do châu Âu mua từ Mỹ cho Ukraine vẫn đang diễn ra.

Dù hoan nghênh hợp đồng này, Tổng thống Volodymyr Zelensky lưu ý số đạn trên phải mất vài năm mới có thể bàn giao.

Do đó, ông kêu gọi Mỹ cùng các đối tác rút trực tiếp tên lửa từ kho dự trữ hiện có để viện trợ khẩn cấp cho Ukraine bảo vệ hạ tầng năng lượng trong mùa đông, sau đó sẽ bù đắp lại bằng các hợp đồng sản xuất mới.

Ngoài ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh vai trò quan trọng của máy bay chiến đấu F-16 và đạn pháo 20 mm đi kèm nhằm đánh chặn các máy bay không người lái phản lực thế hệ mới của Nga.

Về phía Nga, chính quyền nước này nhiều lần khẳng định việc phương Tây tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine chỉ làm kéo dài xung đột chứ không thể làm thay đổi cục diện trên chiến trường.