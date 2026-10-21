Tổng thống Volodymyr Zelensky: Hy vọng Mỹ không can thiệp vào vấn đề bầu cử của Ukraine

Ông Zelensky trả lời phỏng vấn tại văn phòng ở Kiev, ngày 18/10 (giờ địa phương). (Ảnh: CCTV)

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, phía Nga nêu vấn đề bầu cử ở Ukraine vì muốn việc thay đổi tổng thống giúp giảm sức ép đối với Nga. Điều khiến Kiev ngạc nhiên là hiện nay Mỹ cũng có lập trường tương tự. Ông cho rằng trong bối cảnh bị đe dọa bởi máy bay không người lái và tên lửa, việc tổ chức bầu cử công khai, dân chủ với sự tham gia của quan sát viên quốc tế là “không thể”. Nếu tổ chức bầu cử, cần tạo điều kiện bỏ phiếu cho quân nhân ở tiền tuyến, người Ukraine ở nước ngoài và công dân trong nước.

“Với những người Mỹ kêu gọi thay đổi tổng thống (Ukraine), tôi muốn nói: hãy để người Ukraine tự giải quyết vấn đề bầu cử của mình, tự đưa ra lựa chọn, hoàn toàn theo đúng luật pháp”, Tổng thống Zelensky nói.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đội ngũ của ông và chính quyền Ukraine nhiều lần tranh cãi gay gắt xung quanh các vấn đề “bầu cử thời chiến”, “tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky” và “tính hợp pháp”.

Ông Trump kêu gọi Ukraine sớm ngừng bắn và tổ chức bầu cử tổng thống. Ngày 10/10, ông Trump nói “Ukraine nên đổi tổng thống”, ngụ ý ông Zelensky chưa làm đủ để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ngày 25/2/2025, Quốc hội Ukraine thông qua dự thảo về việc “không thể tổ chức bầu cử trong thời chiến” và ra tuyên bố nêu rõ Ukraine sẽ công bố bầu cử theo quyết định của Quốc hội sau khi một nền hòa bình “toàn diện, công bằng và bền vững” được bảo đảm. Tuyên bố cũng nêu rõ, trước khi tân tổng thống nhậm chức, ông Zelensky phải tiếp tục thực thi quyền lực theo quy định của Hiến pháp.

Ông Zelensky nhậm chức Tổng thống Ukraine từ tháng 5/2019, nhiệm kỳ theo dự kiến kéo dài đến tháng 5/2024. Sau khi xung đột tại Ukraine leo thang toàn diện vào mùa xuân năm 2022, do nước này chuyển sang tình trạng thời chiến nên cuộc bầu cử tổng thống khóa mới dự kiến tổ chức vào tháng 3/2024 đã không diễn ra đúng hạn.

CCTV.com