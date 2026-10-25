Tổng thống Volodymyr Zelensky bác bỏ tuyên bố khôi phục dịch vụ 'Starshield' của Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/10/2026 bác bỏ thông tin cho rằng dịch vụ liên lạc quân sự Starshield và mạng lưới Internet vệ tinh Starlink đã được khôi phục đầy đủ trên lãnh thổ Ukraine.

Phát biểu được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tỷ phú Elon Musk đã dỡ bỏ các quy định hạn chế kỹ thuật.

Ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh giới hạn về tốc độ vận hành vẫn còn nguyên và khả năng hoạt động ở mọi mức tốc độ chưa được khôi phục, đồng thời kỳ vọng chính phủ Mỹ cùng công ty SpaceX sẽ sớm đưa ra các quyết định xử lý triệt để.

Ghi nhận từ mặt trận cho thấy kết nối vệ tinh vẫn tiếp tục đứt gãy đối với các thiết bị quân sự di chuyển vượt ngưỡng 161 km/h.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine và các binh sĩ tại hiện trường xác nhận việc mất tín hiệu từ 10 giây đến 15 giây khi di chuyển ở tốc độ cao làm đảo lộn công tác phối hợp tác chiến, khiến quân đội Ukraine tổn thất số lượng phương tiện nhiều hơn hẳn so với bình thường.

Rào cản kỹ thuật này ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ lực lượng máy bay không người lái (UAV) và drone đánh chặn được triển khai để đối phó các đợt tập kích từ máy bay không người lái (UAV) phản lực Nga.

Trước phản ứng từ Kiev, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ làm việc trực tiếp với tỷ phú Elon Musk để giải quyết vấn đề nếu trục trặc kỹ thuật vẫn chưa được khắc phục.

Bên cạnh cuộc khủng hoảng kết nối vệ tinh, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng chậm trễ nguồn cung đạn đánh chặn cho hệ thống phòng không MIM-104 Patriot.

Dù các thỏa thuận bàn giao đã được nhất trí trước đó, đạn đạn phòng không dành cho hệ thống phòng không MIM-104 Patriot vẫn chưa tới tay quân đội Ukraine, gây đe dọa nghiêm trọng đến khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của nước này.

Nhà lãnh đạo Ukraine kỳ vọng sẽ tiếp tục có các cuộc làm việc với đại diện đàm phán phía Mỹ trong tuần tới, sau trao đổi với đặc phái viên Steve Witkoff ngày 20/10/2026.

Trong bối cảnh hạ tầng viễn thông bị tàn phá, các dịch vụ từ tập đoàn SpaceX vẫn đóng vai trò xương sống trong hoạt động duy trì liên lạc và điều khiển phương tiện không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine.