Tổng thống Venezuela cho biết lý do chưa bầu cử ngay lập tức?

Tổng thống lâm thời Venezuela bác bỏ khả năng tổ chức bầu cử ngay lập tức, vì sao? (Nguònoo: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin rằng, trong thông điệp gửi tới toàn quốc, bà Rodríguez cho rằng tiến trình chuyển đổi phải ưu tiên ổn định chính trị thay vì chạy theo các mốc thời gian cố định. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh: “Tương lai chính trị của đất nước không được đo bằng một ngày cụ thể trên lịch” và Venezuela không thể quay trở lại tình trạng đối đầu.

Theo bà, lộ trình cải cách cần bao gồm việc sửa đổi pháp luật, bảo đảm sự tham gia của các lực lượng chính trị và đổi mới toàn diện cơ quan bầu cử. Bà cho rằng, cần xây dựng một cơ quan bầu cử được tất cả các bên chấp nhận, để các cuộc bầu cử trở thành giải pháp thay vì nguồn cơn của những xung đột không thể hóa giải.

Bà Rodríguez ủng hộ tiến trình chuyển đổi “về chính trị, kinh tế, văn hóa, tinh thần, dân chủ và có thể kiểm chứng”, đồng thời cảnh báo không nên thúc đẩy những thay đổi đột ngột. “Venezuela sẽ không nhảy vào khoảng không. Hãy sử dụng các luật pháp và thể chế hiện có để cải thiện chúng”, bà nói.

Bên cạnh cải cách bầu cử, bà Rodríguez thông báo các chỉ thị mới đối với lực lượng thực thi pháp luật trong nước, yêu cầu các cơ quan cảnh sát bảo đảm không bắt giữ bất kỳ ai nếu không có lệnh chính thức của tòa án. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh các tổ chức nhân quyền từ lâu đã chỉ trích tình trạng bắt giữ tùy tiện ở Venezuela.

Trong tuyên bố trước đó, bà Rodríguez cũng thông báo kế hoạch tham vấn toàn quốc về cải cách tư pháp hình sự, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời đề nghị Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc hợp tác trong lĩnh vực này. Tuần trước, Quốc hội Venezuela đã đưa ra đề xuất cải cách, được Tòa án Tối cao tuyên bố phù hợp với hiến pháp. Bà Rodríguez kêu gọi đưa nội dung này ra thảo luận rộng rãi trong xã hội.

Tuyên bố được đưa ra trước cuộc họp báo đầu tiên của thủ lĩnh phe đối lập María Corina Machado kể từ khi bà trở về Venezuela sau gần 10 tháng ở nước ngoài. Trước đó, bà đã đến bang ven biển La Guaira, gặp gỡ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi trận động đất kép ngày 24/6. Giới quan sát đang chờ đợi phản ứng của bà Machado trước các điều kiện bầu cử do chính phủ đề xuất, cũng như quan điểm của bà về chiến lược tiếp theo của phe đối lập.

Hôm 28/10, khi được hỏi về bà Machado, bà Rodríguez bác bỏ cáo buộc chính phủ đe dọa phe đối lập, khẳng định Venezuela “không có sự đàn áp chính trị” và cho rằng bà Machado “có thể không cần phô trương”.