Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Moskva. Ảnh: AA/TTXVN phát

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã ổn định thị trường nhiên liệu trong nước nhờ các biện pháp hạn chế xuất khẩu và hỗ trợ thị trường. Theo nhà lãnh đạo Nga, giá xăng sau khi đạt đỉnh hồi đầu tháng 10 nhìn chung đã ổn định tại hầu hết các khu vực. Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định cho người dân, các nhà sản xuất nông nghiệp và các ngành công nghiệp.

Đề cập các biện pháp hạn chế của EU đối với nguồn cung nhiên liệu Nga, ông Putin cho rằng những động thái này sẽ khiến các nước châu Âu gặp thêm khó khăn. Ông cảnh báo châu Âu sẽ nhận được ít dầu mỏ và khí đốt của Nga hơn, đồng thời phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng lưu ý thị trường các sản phẩm dầu mỏ vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải chủ động và kịp thời ứng phó với những biến động cung - cầu trong nước.

Ông cũng nhấn mạnh ngành nhiên liệu và năng lượng Nga có vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, do đó các doanh nghiệp cần dự báo và ứng phó với những xu hướng, biến động của thị trường quốc tế nhằm duy trì khả năng cạnh tranh.

Về định hướng hợp tác, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường hợp tác với các đối tác có trách nhiệm, ổn định. Ông đồng thời lưu ý nhu cầu ngày càng tăng từ các đối tác châu Á - Thái Bình Dương đòi hỏi Nga nâng cao năng lực hạ tầng vận tải tại Siberia và vùng Viễn Đông.

Đề cập các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga, Tổng thống Putin cho rằng những hành động này không thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho nước này, đồng thời khẳng định Moskva chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả. Ông đồng thời yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường bảo vệ những cơ sở thuộc ngành nhiên liệu và năng lượng, trong đó có các nhà máy lọc dầu.