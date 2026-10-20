Tổng thống Ukraine Zelensky: Quyết định của Mỹ khó giải thích giữa những người bạn

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: AP)

“Bởi vì tất cả đều bắt nguồn từ việc Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối chấm dứt cuộc xung đột này, cũng như những quyết định từ phía Mỹ mà thật khó giải thích giữa những người bạn với nhau”, ông Zelensky phát biểu trong cuộc gặp phái đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ ngày 19/10.

Ông Zelensky cho biết, Ukraine vẫn chưa nhận được lời giải thích đầy đủ về việc nước này bị hạn chế sử dụng hệ thống Starshield, vốn cần thiết để tiến hành một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và phòng thủ, đặc biệt là những UAV tốc độ cao.

Trong phát biểu kèm video trên Telegram, ông nói rằng trong tuần qua đã có ba lần Ukraine không nhận được cảnh báo sớm về những cuộc tấn công mà đối tác thường cung cấp.

“Chúng tôi cũng biết rằng, đáng tiếc là Lầu Năm Góc đang trì hoãn việc chuyển giao các tên lửa mà đối tác của chúng tôi đã thanh toán thông qua chương trình PURL”, ông nói.

Theo Tổng thống Zelensky, thông tin mà ông nắm được là một gói tên lửa đang chờ chữ ký của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

“Tất cả những điều này cho thấy một số quyết định chính trị đã được đưa ra nhằm làm chậm sự hỗ trợ dành cho chúng tôi”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, Kiev sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong 30 ngày, theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nếu Washington cung cấp cho Ukraine tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot.

Ông bày tỏ hy vọng một phái đoàn Ukraine sẽ gặp hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - Steve Witkoff và Jared Kushner - tại Na Uy trong những ngày tới.

Cùng ngày, Tổng thống Trump phát biểu rằng một người khác, thay vì Tổng thống Zelensky, nên đại diện cho Kiev để đàm phán chấm dứt xung đột với Nga.

“Có lẽ đã đến lúc ông Zelensky để người khác đứng ra đàm phán”, ông Trump nói. Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi Ukraine thay thế tổng thống.

Tổng thống Trump cũng nói với các phóng viên rằng Nga “không có vấn đề gì đáng kể” với Ukraine. “Họ không làm gì nhiều”, ông nói.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Ông cũng cho biết sẽ cân nhắc cho phép người Ukraine tiếp tục ở lại Mỹ theo diện quy chế bảo vệ tạm thời, cho đến khi cuộc xung đột kết thúc.