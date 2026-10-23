Tổng thống Ukraine Zelensky nói không có bất đồng cá nhân với Tổng thống Mỹ Trump

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: AP)

Quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đã xấu đi nghiêm trọng trong những tuần gần đây.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Tổng thống Mỹ đang “đứng sai phía của lịch sử”, sau khi ông Trump công bố thỏa thuận mua nhiên liệu của Nga, làm đảo lộn những nỗ lực quốc tế nhằm cô lập Mátxcơva. Ông Trump cũng miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt Nga, trong khi các lực lượng Ukraine bị hạn chế quyền truy cập dịch vụ internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN tại Kiev ngày 22/10, ông Zelensky thể hiện thái độ hòa giải, cho rằng căng thẳng hiện nay “không phải là vấn đề cá nhân”. Ông cho rằng nhà lãnh đạo Nga không có ý định chấm dứt xung đột.

“Thái độ của tôi đối với ông Putin rất rõ ràng. Tôi cho rằng nếu chúng ta dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, chúng ta sẽ giúp ông ấy mạnh hơn. Đây không phải là chuyện cá nhân giữa tôi và Tổng thống Trump, và tất nhiên, tôi phản đối mọi động thái dỡ bỏ trừng phạt”, ông Zelensky nói.

Trong những ngày này, các đặc phái viên Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao mới nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã kéo dài 4 năm rưỡi.

Ngày 21/10, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff có cuộc gặp kéo dài 3 giờ đồng hồ với Tổng thống Putin tại St. Petersburg. Ông nhận xét ông Putin là “người có lòng nhân đạo”, vì quyết định trả tự do cho tù nhân 74 tuổi người Mỹ Stephen Hubbard. Trước đó 1 ngày, ông Witkoff gặp ông Zelensky tại Na Uy.

Cũng trong ngày 21/10, ông Trump phát biểu rằng việc tăng cường trừng phạt sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng đạt được thỏa thuận cho vấn đề Ukraine.

“Khi các bạn đang tiến gần đến thỏa thuận và đàm phán còn rất mong manh, các bạn không áp đặt trừng phạt”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định cuộc gặp tại thủ đô Oslo của Na Uy diễn ra hiệu quả, nhưng ông vẫn không tin nhà lãnh đạo Nga thực sự cam kết với hòa bình. Sau chuyến thăm của ông Witkoff, Tổng thống Putin đồng ý đàm phán vào tháng 11, nhưng không đưa ra nhiều chi tiết cụ thể.

Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền của ông đang “tiến gần hơn bao giờ hết” đến việc giải quyết cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, Nga và Ukraine đều tiến hành đợt tấn công dữ dội nhằm vào nhau.

Cho đến nay, ông Putin vẫn giữ nguyên điều kiện về lãnh thổ với Ukraine.

Ngày 21/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với báo chí: “Cuộc đấu tranh hiện nay thực sự tập trung vào những gì sẽ xảy ra với phần còn lại của vùng Donbas” - khu vực ở miền đông Ukraine mà phần lớn đang do Nga kiểm soát.

“Đã có một số ý tưởng sáng tạo được đưa ra nhằm giải quyết bất đồng đó”, ông Rubio nói.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Zelensky đề cập đến khả năng đóng băng các chiến tuyến hiện tại để “ngừng bắn, chấm dứt đổ máu, rồi ngồi xuống đối thoại”.

Tuy nhiên, ông khẳng định rõ rằng việc Ukraine nhượng lại cho Nga những vùng lãnh thổ hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev là điều không thể chấp nhận. Ukraine cũng sẽ không bao giờ công nhận các khu vực mà Mátxcơva đang kiểm soát là lãnh thổ của Nga.