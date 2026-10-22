Tổng thống Ukraine Zelensky hy vọng đàm phán với Nga và Mỹ vào đầu tháng 11

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự họp báo cùng Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tại Oslo, Na Uy, ngày 20/10/2026. Ảnh: NTB/Cornelius Poppe/REUTERS.

Trả lời phóng viên qua WhatsApp trên đường trở về Kyiv từ Na Uy, ông Zelensky cho biết đã trao đổi với các quan chức Mỹ sau cuộc đàm phán giữa Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg.

“Chúng tôi nhận được phản hồi rằng… Nga ủng hộ một cuộc gặp ba bên ở cấp các nhóm đàm phán của chúng tôi”, ông Zelensky nói.

“Phía Mỹ đề xuất tổ chức cuộc gặp sớm nhất có thể và chúng tôi ủng hộ điều đó… Phía Ukraine đã liên hệ với các đối tác Mỹ. Họ sẽ làm mọi việc để cuộc gặp diễn ra sớm nhất có thể, trong tháng 11. Tôi cho rằng cuộc gặp sẽ không muộn hơn đầu tháng 11”, ông nói thêm.

Ông Zelensky cho biết Kyiv ủng hộ “mọi đề xuất về ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh, ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng cũng như các sáng kiến nhân đạo”.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian với Ukraine ngay trong tháng tới. Ông Witkoff gặp ông Putin một ngày sau cuộc trao đổi với ông Zelensky tại Na Uy, trong bối cảnh Kyiv và các đồng minh lo ngại Mỹ đang giảm ủng hộ Ukraine.