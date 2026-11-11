Tổng thống Ukraine Zelensky hài lòng với những tín hiệu từ Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Ông Zelensky đưa ra phát biểu trên khi trả lời báo giới sau hội đàm với các nhà lãnh đạo Bắc Âu tại Đan Mạch ngày 10/11. Cùng thời điểm đó, ngày làm việc đầu tiên của vòng đàm phán ba bên do Mỹ dẫn dắt giữa Ukraine, Nga và Mỹ đã kết thúc tại Abu Dhabi.

“Tôi nhận thấy thay đổi. Tôi rất hài lòng với những gì mình được nghe”, ông Zelensky nói, khi được hỏi về những thông điệp gần đây từ hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff.

Vòng đàm phán tại Abu Dhabi là cuộc thảo luận ba bên đầu tiên kể từ tháng 2 năm nay. Ông Zelensky cho biết, ngày đàm phán đầu tiên mang tính xây dựng và đi vào những vấn đề thực chất.

Trong những phát biểu mới nhất với báo chí sau đó, ông Zelensky cho biết chương trình nghị sự tại Abu Dhabi bao gồm xây dựng một cấu trúc an ninh mới cho châu Âu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó đã đề cập đến nội dung như vậy.

Ông Zelensky cho rằng định ý tưởng này là “rất khó khăn”.

“Chúng tôi đều rất thận trọng với chủ đề này bởi không ai thực sự hiểu 100% họ muốn gì. Tôi nghĩ chúng tôi hiểu, nhưng chưa ai được xem các tài liệu về những gì phía Mỹ đã thảo luận với Nga”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết ý tưởng này lần đầu được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào năm 2021. Khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra thận trọng vì trình tự thực hiện các bước đi là yếu tố rất quan trọng.

“Mọi người đều sẵn sàng đối thoại. Thứ nhất, chấm dứt xung đột ở Ukraine. Thứ hai, bảo đảm an ninh cho Ukraine. Thứ ba, có thể tiến hành một số cuộc đối thoại về vấn đề an ninh ở châu Âu và trên thế giới. Trình tự này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong trường hợp hiện nay”, ông Zelensky nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Mátxcơva sẽ không đồng ý với thoả thuận ngừng bắn ngay lập tức nếu chưa biết những gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Ông cho rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu trước tiên thảo luận về những nguyên tắc cơ bản của cấu trúc an ninh tương lai tại châu Âu, sau đó mới tiến tới lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Cũng trong ngày 10/11, Ngoại trưởng Ukraine cho biết ông đã đề nghị Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đẩy nhanh việc cung cấp các tên lửa đánh chặn, trong bối cảnh Nga gia tăng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với ông Rubio bên lề cuộc họp các ngoại trưởng G7 tại Paris, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói với Reuters rằng ông đã thúc giục Washington tiếp tục duy trì sức ép với Mátxcơva, cho dù các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự đang diễn ra tại Abu Dhabi.

“Chúng ta cần thúc đẩy tiến trình hòa bình, nhưng đồng thời phải tiếp tục gây sức ép với Nga”, ông Sybiha nói trong cuộc phỏng vấn.

Ông Sybiha cho biết đã đề nghị Mỹ hỗ trợ bổ sung cho hệ thống lưới điện đang bị tàn phá của Ukraine, đồng thời cung cấp thêm tên lửa đánh chặn phục vụ hệ thống phòng không.

Ông cũng xác nhận hoạt động chia sẻ thông tin tình báo và viện trợ quân sự của Mỹ thông qua chương trình Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine vẫn được duy trì.

“Tôi đã nêu vấn đề về việc làm thế nào để có thể đẩy nhanh một số đợt cung cấp, tìm ra phương án phù hợp để đưa một phần hàng viện trợ đến sớm hơn dự kiến, cũng như tìm cách bổ sung thêm số lượng”, Ngoại trưởng Ukraine nói.