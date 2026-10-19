Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Mỹ về một 'sai lầm lịch sử'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, nước này vẫn muốn tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Anadolu)

Phát biểu trong chương trình Meet the Press của kênh NBC, ông Zelensky cho biết, Ukraine vẫn muốn tin tưởng ông Trump, đồng thời bày tỏ hy vọng Washington sẽ điều chỉnh chính sách vì những quyết định hiện nay không có lợi cho Ukraine cũng như Mỹ.

“Nếu Nga và Mỹ đứng về cùng một phía, chúng tôi sẽ không thể giành chiến thắng và cũng không thể trụ vững”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết, hoạt động chia sẻ thông tin tình báo giữa Washington và Kiev từng bị gián đoạn trong thời gian ngắn, khiến quốc gia Đông Âu không nhận được thông tin cảnh báo về các tên lửa đạn đạo đang hướng tới nước này. Tuy nhiên, ông xác nhận hoạt động chia sẻ tình báo đã được nối lại, dù một số hạn chế khác của Mỹ đối với Ukraine vẫn còn.

Ông Zelensky cũng đề cập các hạn chế đối với mạng Internet vệ tinh Starlink, vốn có vai trò quan trọng trong việc đánh chặn các thiết bị bay không người lái (UAV) sử dụng động cơ phản lực. Giới chức Ukraine cho rằng, quyết định hạn chế Starlink của công ty SpaceX xuất phát từ chính phủ Mỹ.

Về hệ thống Starshield, phiên bản phục vụ mục đích quân sự của Starlink, Tổng thống Ukraine cho biết các hạn chế đối với việc sử dụng hệ thống này vẫn được duy trì. Khi được hỏi liệu ông Trump hay Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk trực tiếp đưa ra quyết định hay không, Tổng thống Zelensky nói không rõ, nhưng cho rằng cả hai có thể liên quan. Theo ông, nếu ông chủ Nhà Trắng quyết định dỡ bỏ hạn chế, hệ thống có thể lập tức hoạt động như trước.

Ông Zelensky cũng bày tỏ thất vọng trước quyết định miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt mới đối với Nga của Washington. Ngày 16/10, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt trên diện rộng được quy định trong dự luật mang tên cố Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, với lý do động thái này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Trước đó, Mỹ và Nga đạt thỏa thuận đưa hàng trăm nghìn tấn dầu diesel của Nga ra thị trường toàn cầu trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Ngày 18/10, ông Trump bảo vệ quyết định miễn trừng phạt, cho rằng các cuộc đàm phán đang đạt được “tiến triển lớn” và Washington không muốn có hành động khiến Nga rời khỏi bàn đàm phán.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày đã lên tiếng bảo vệ quyết định miễn áp đặt một số biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời một lần nữa cáo buộc người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky không muốn chấm dứt cuộc xung đột.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục chỉ trích ông Zelensky vì các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, cho rằng những hoạt động này gây tổn hại nghiêm trọng đến thị trường dầu diesel toàn cầu, trong đó có thị trường Mỹ.