Tổng thống Ukraine 'vạch lằn ranh đỏ' trong đàm phán với Nga và Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/10 nêu rõ các giới hạn của Kiev trong những cuộc trao đổi liên quan đến đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra.

Theo ông, vấn đề lãnh thổ, trạng thái trung lập của Ukraine và quy mô lực lượng vũ trang không phải những nội dung có thể đem ra thương lượng với Nga hoặc Mỹ.

Ông Zelensky nhấn mạnh các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine không thể do Nga quyết định.

Quy mô quân đội là vấn đề nội bộ của Kiev và Ukraine sẽ không thảo luận việc hạn chế lực lượng vũ trang với bất kỳ bên nào.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev cần duy trì quân đội ở quy mô 800.000 người để bảo đảm an ninh quốc gia. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi nếu Ukraine gia nhập NATO.

Về vấn đề lãnh thổ, ông Zelensky cho rằng nội dung này chỉ có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo cao nhất. Những vấn đề khác sẽ được xử lý thông qua các nhóm kỹ thuật.

Ông cũng đặt điều kiện về bảo đảm an ninh trong trường hợp Ukraine không trở thành thành viên NATO.

Theo đó, Mỹ và các nước châu Âu phải đưa ra những cam kết đủ sức ngăn Nga phát động một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Ukraine.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh đề xuất hòa bình không phải kế hoạch được đưa ra để Tổng thống Nga Vladimir Putin đơn phương phê duyệt.

Ông cho biết Mỹ đã trình bày các đề xuất để thảo luận và đang trao đổi trực tiếp với Kiev.

Liên quan đến các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Moscow, ông Zelensky cho biết Nga cũng đề cập vấn đề bảo đảm an ninh cho chính mình, nhưng ông không nắm được chi tiết nội dung đàm phán.

Nhà lãnh đạo Ukraine đặt câu hỏi về động cơ khiến Moscow đồng ý nối lại đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine, đồng thời cảnh báo không nên vội dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga trước khi đạt được tiến triển thực chất.

Ông tuyên bố không muốn Ukraine bước vào cuộc gặp 3 bên trong bối cảnh toàn bộ lệnh trừng phạt Nga đã được dỡ bỏ.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán sau ngày 4/11, nhưng cảnh báo cuộc gặp sắp tới chỉ mang tính sơ bộ và không nên đặt kỳ vọng quá cao.

Ông Ushakov cũng nhấn mạnh châu Âu cần tham gia vào tiến trình giải quyết xung đột.

Theo quan chức Nga, Washington đến nay vẫn chưa thể gây sức ép buộc Kiev chấp nhận một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.