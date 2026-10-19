Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng tái tranh cử

Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Mỹ ABC News, ông Zelensky cho biết nếu Washington và Moskva kiên trì yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử trong thời chiến, nước này sẽ cần ít nhất 60 ngày ngừng bắn để chuẩn bị. Trong thời gian đó, Ukraine sẽ nỗ lực điều chỉnh các quy định pháp luật cần thiết và xây dựng cơ sở hạ tầng bảo đảm an ninh cho quá trình bỏ phiếu.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh các quân nhân nước này cần có điều kiện tham gia bầu cử. Theo ông Zelensky, việc tổ chức bỏ phiếu phải tính đến yêu cầu bảo đảm quyền tham gia của lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trong thời gian xung đột.

Vấn đề bầu cử tại Ukraine đã nhiều lần gây bất đồng trong quan hệ giữa chính quyền Kiev và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các thành viên trong chính quyền của ông. Ông Trump từng kêu gọi Ukraine sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và tổ chức bầu cử tổng thống. Trước đó, Tổng thống Mỹ cho rằng Ukraine nên có một tổng thống khác, đồng thời bày tỏ quan điểm rằng ông Zelensky chưa đạt được tiến triển như mong muốn trong việc chấm dứt xung đột.

Ngày 25/2/2025, Quốc hội Ukraine thông qua nghị quyết nêu rõ không thể tổ chức bầu cử trong thời chiến. Theo tuyên bố của cơ quan này, cuộc bầu cử sẽ được công bố theo quyết định của Quốc hội sau khi các điều kiện cho một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài được bảo đảm. Ông Zelensky tiếp tục thực hiện quyền hạn theo hiến pháp cho đến khi tổng thống mới nhậm chức.

Ông Zelensky nhậm chức tổng thống Ukraine vào tháng 5/2019, với nhiệm kỳ dự kiến kết thúc vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào tháng 3/2024 đã không diễn ra do Ukraine duy trì tình trạng thiết quân luật sau khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022.