Tổng thống Ukraine tuyên bố nối lại các cuộc tập kích nhà máy lọc dầu Nga

“Lệnh hạn chế tấn công các nhà máy lọc dầu đã được dỡ bỏ. Chúng tôi sẽ không tiếp tục tuân thủ nữa,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 15/10.

Tổng thống Zelensky cho biết các quan chức quân đội Ukraine đã nhận được thông báo từ phía Mỹ với nội dung: “Nếu các ông không dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp thông tin tình báo”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev đã tạm dừng tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng khác của Nga trong hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng ngày 11/10.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết lực lượng Ukraine sau đó không còn nhận được thông tin cảnh báo sớm từ Mỹ về các tên lửa đạn đạo đang bay tới. Theo ông Zelensky, tốc độ kết nối Starlink của công ty SpaceX, do tỷ phú Elon Musk sáng lập, cũng suy giảm trên khắp Ukraine, ảnh hưởng đến hoạt động tác chiến ở tiền tuyến và các cuộc tấn công tầm trung nhằm vào cơ sở quân sự Nga

Tổng thống Ukraine cho biết phía Mỹ giải thích rằng những gián đoạn nêu trên bắt nguồn từ sự cố kỹ thuật. “Đó không phải là vấn đề kỹ thuật, mà là một quyết định có chủ đích,” ông Zelensky nhận định.

Khi được hỏi liệu Ukraine có sẵn sàng ngừng tấn công cơ sở năng lượng Nga để cải thiện quan hệ với Nhà Trắng hay không, ông Zelensky cho biết Kiev chỉ đồng ý nếu được cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất. Ông khẳng định việc được cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot là “điều kiện tối thiểu” mà Ukraine có thể chấp nhận.

Bình luận về cuộc phỏng vấn trên của Tổng thống Ukraine, Đặc phái viên của Tổng thống Nga phụ trách đầu tư và hợp tác kinh tế, ông Kirill Dmitriev, viết trên mạng xã hội X: “Ông Zelensky công khai chỉ trích Tổng thống Trump và tỷ phú Elon Musk, tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga và muốn cuộc xung đột tiếp diễn”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa (tài khoản X của ông Zelensky)

Vào đêm 11/10 giờ Việt Nam, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công các cơ sở năng lượng theo một thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức.

Sau tuyên bố trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần cáo buộc Nga tiếp tục tập kích các cơ sở năng lượng. Phía Nga chưa bình luận về thỏa thuận do ông Donald Trump công bố.

Trước đó, ngày 10/10, Tổng thống Trump chỉ trích người đồng cấp Ukraine về các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga.

“Chúng tôi đã nói với ông Zelensky rằng ông ấy muốn làm gì với Nga thì làm, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu, bởi điều đó sẽ gây ra vấn đề cho toàn thế giới. Vậy mà ông ấy lại muốn gây ra những vấn đề cho thế giới. Ông ấy muốn gây khó khăn cho nông dân và những người chăn nuôi của chúng tôi liên quan đến nguồn cung dầu diesel, bởi Nga cung cấp một phần lớn lượng dầu diesel trên toàn thế giới,” Tổng thống Donald Trump chia sẻ với báo giới tại Nhà Trắng.

“Có rất nhiều mục tiêu khác. Đừng tấn công các nhà máy lọc dầu. Vậy ông ấy đã làm gì? Ông ấy lại đi tấn công các nhà máy lọc dầu,” nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ.