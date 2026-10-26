Tổng thống Ukraine tuyên bố những vấn đề 'không thể nhượng bộ' trong đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: Anadolu)

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraine TSN ngày 25/10, ông Zelensky cho rằng, tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình của Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể chỉ là “một chiêu trò chính trị” nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng với Washington trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ý định thực sự của Moscow sẽ được thể hiện qua hành động và mức độ sẵn sàng đạt được thỏa thuận. Các cuộc đàm phán ba bên dự kiến diễn ra trong tháng 11 sẽ cho thấy liệu tuyên bố của ông Putin có thực chất hay không.

Ông Zelensky cho biết, Kiev sẵn sàng tham gia đàm phán ba bên với Mỹ và Nga ở cấp chuyên viên trong tháng 11, nhưng nhấn mạnh các cuộc trao đổi phải mang lại kết quả cụ thể.

Nếu chưa thể đạt được một thỏa thuận toàn diện, Ukraine đề xuất các phương án như ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, thỏa thuận về an ninh hàng hải và vận chuyển ngũ cốc, trao đổi toàn bộ tù binh hoặc tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo Ukraine, Mỹ và Nga.

Theo ông Zelensky, vấn đề lãnh thổ chỉ có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo, trong khi những nội dung khác có thể giao cho các nhóm kỹ thuật xử lý. Ông bác bỏ khả năng áp đặt các hạn chế đối với lực lượng vũ trang Ukraine hoặc yêu cầu nước này duy trì quy chế trung lập. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, Kiev sẵn sàng thảo luận, nhưng không chấp nhận việc đánh đổi những nguyên tắc trên.

Ông Zelensky cũng phản đối việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga trước khi diễn ra cuộc gặp cấp lãnh đạo. Ông cho rằng, Ukraine không nên bước vào cuộc gặp với Tổng thống Putin khi đã mất các công cụ gây sức ép, bao gồm lệnh trừng phạt, nguồn tài chính và các tài sản bị phong tỏa. Theo ông, điều đó sẽ làm suy giảm đáng kể vị thế đàm phán của Kiev.

Liên quan đề xuất ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky thuộc vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát, Tổng thống quốc gia Đông Âu cho biết, phía Mỹ đề xuất bắt đầu thực hiện từ ngày 27/10 và kéo dài trong vài ngày để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo tiếp cận khu vực. Đề xuất này do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thúc đẩy.

Ông Zelensky cho rằng, các lực lượng Nga cần rà phá mìn trên những tuyến đường để bảo đảm việc tiếp cận an toàn. Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại Moscow có thể tìm cách hướng người sơ tán sang lãnh thổ Nga thay vì để họ tự do rời khỏi khu vực.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh ưu tiên là chấm dứt tình trạng phong tỏa, bảo đảm an toàn cho người dân và tạo điều kiện để những người muốn sơ tán có thể trở về vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, nơi họ sẽ được hỗ trợ những nhu cầu cần thiết.