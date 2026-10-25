Tổng thống Ukraine tuyên bố không chấp nhận đề xuất từ bỏ 25% lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: CNN)

Tân Hoa xã dẫn nguồn Hãng thông tấn Ukraine (Ukrinform) ngày 24/10 đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky trả lời phỏng vấn Đài ABC (Mỹ) ngày 23/10 cho biết, Ukraine chuẩn bị sớm chấm dứt xung đột quân sự với Nga nhưng sẽ không từ bỏ thêm lãnh thổ để đổi lấy điều đó.

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng đạt thỏa thuận ngừng bắn nhưng từ chối đề xuất từ bỏ 25% lãnh thổ. Theo ông Zelensky, quân đội Nga hiện thực tế kiểm soát khoảng 19,3% lãnh thổ Ukraine. Việc từ bỏ 25% lãnh thổ đồng nghĩa với việc Ukraine phải rời bỏ phần Donbas chưa bị chiếm đóng, điều mà Kiev “tuyệt đối không chấp nhận”.

Ông Zelensky bày tỏ tiếc nuối trước việc Mỹ gần đây giảm viện trợ. Theo ông, trong ba tháng qua, Ukraine chỉ nhận từ Mỹ 24 tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng không Patriot, trong khi nhu cầu thực tế lớn hơn nhiều. Chỉ riêng tối 22/10, Kiev đã hứng chịu 30 tên lửa đạn đạo. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine trung bình mỗi tháng cần 350 tên lửa Patriot.

Theo truyền thông Mỹ, Washington gần đây gia tăng sức ép, yêu cầu ông Zelensky nhượng bộ để bảo đảm đạt thỏa thuận hòa bình với Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cáo buộc Ukraine khiến tiến trình đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian không có tiến triển.

Ngày 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga và Mỹ đã nhất trí nối lại đàm phán ba bên. Mục tiêu của đàm phán là thảo luận cách bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi thỏa thuận hòa bình cuối cùng đạt được, chứ không chỉ nhằm một lệnh ngừng bắn ngắn hạn.

Trước đó, trong chương trình phát trực tiếp của Fox News (Mỹ) ngày 21/10, người dẫn chương trình hỏi ông Zelensky có chấp nhận thỏa thuận hòa bình theo hướng “đóng băng hiện trạng”, Ukraine “giữ lại 75% hoặc nhiều hơn lãnh thổ” hay không. Ông Zelensky đáp: “Có, bây giờ chúng tôi phải đóng băng, tôi cho rằng đây là con đường thực tế để kết thúc cuộc chiến này”.