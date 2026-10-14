Tổng thống Ukraine trách phương Tây lại không cảnh báo sớm cuộc tấn công của Nga

Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống tình báo và cảnh báo sớm từ các đồng minh phương Tây, đặc biệt là của Mỹ, để phát hiện các cuộc tấn công từ Nga và xác định các mục tiêu để đánh chặn.

Thủ đô Kiev, nơi sinh sống của khoảng ba triệu người, đang phải hứng chịu các cuộc tấn công ngày càng gia tăng từ máy bay không người lái và tên lửa của Nga, trong đó cơ sở quân sự và năng lượng là những mục tiêu chính.

"Nga tấn công Kiev bằng tên lửa đạn đạo. Một lần nữa, các đồng minh của chúng tôi không hề đưa ra cảnh báo sớm nào", ông Zelenskyy viết trên Facebook. "Mục tiêu chính là cơ sở hạ tầng năng lượng, cụ thể là nhà máy điện kết hợp nhiệt điện số 4. Thật không may, nó đã bị tấn công".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: X/ZelenskyyUa

Ông Zelenskyy cho biết thêm hệ thống của Ukraine chỉ phát hiện ra các tên lửa khi chúng đang tiến gần đến thành phố. "Điều này hoàn toàn bất công: khi họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của chúng tôi, mà Ukraine thậm chí còn không nhận được cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa đạn đạo".

Ít nhất hai người đã thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương trong vụ tấn công, theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết.

Suốt đêm thứ Hai rạng sáng thứ Ba, người dân Kiev đã nghe thấy tiếng nổ từ các cuộc không kích của Nga trước khi còi báo động không kích vang lên, một điều hiếm khi xảy ra trước đây trong cuộc xung đột giữa hai nước.

Hôm thứ Hai, ông Zelensky cũng nói rằng Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ các đồng minh phương Tây về cuộc tấn công tên lửa của Nga trước đó. Tờ Politico đưa tin rằng Mỹ đã thông báo với Ukraine rằng họ không cung cấp thông tin tình báo vì thời tiết xấu.

Tuần trước, Mỹ đã đe dọa sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine trừ khi Kiev đồng ý ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga, theo báo cáo của Financial Times.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào Chủ nhật vừa qua đã bất ngờ thông báo về "lệnh ngừng bắn năng lượng" giữa Nga và Ukraine, nói rằng hai nước này đã đồng ý chấm dứt các cuộc tấn công vào các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu.

Ông Trump trước đó cũng đã thông báo về thỏa thuận mua hàng triệu thùng dầu diesel của Nga, đồng thời nhiều lần chỉ trích ông Zelenskyy về các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Tổng thống Mỹ hôm thứ Bảy thậm chí nói rằng "đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới".

Phía Ukraine cùng một số đồng minh tại Liên minh châu Âu (EU) đã công khai phản đối việc Mỹ đạt thỏa thuận mua dầu diesel của Nga khi gọi thỏa thuận này là “yếu đuối”, trong bối cảnh EU đang tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga, đặc biệt là ngành công nghiệp dầu mỏ.

Thỏa thuận dầu diesel Nga - Mỹ: Phép thử mới trong quan hệ với Ukraine và châu Âu