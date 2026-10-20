Tổng thống Ukraine tới Na Uy tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre tại thủ đô Oslo ngày 9-9-2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Chuyến thăm diễn ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp chỉ trích Kiev và có những động thái giảm sức ép đối với Mátxcơva. Ngày 19-10, ông Trump nhận định Nga có thái độ tích cực trong vấn đề Ukraine, đồng thời cho rằng ông Zelensky không giúp ích nhiều cho tiến trình đàm phán, thậm chí đề nghị Kiev tìm người đại diện khác.

Trước đó, Washington đã miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm hạ giá nhiên liệu trong nước.

Kiev cho biết gần đây Washington không cung cấp thông tin cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa của Nga, đồng thời hạn chế kết nối vệ tinh SpaceX phục vụ máy bay không người lái của Ukraine.

Tổng thống Zelensky đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về nhu cầu tên lửa đánh chặn, hệ thống cảnh báo sớm và việc khôi phục hoạt động của Starlink và Starshield.

Tham gia thảo luận tại Oslo còn có Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, dự kiến tham dự trực tuyến. Theo Thủ tướng Na Uy, mục tiêu các cuộc gặp là đưa nỗ lực ngoại giao trở lại hướng đi mang tính xây dựng.

Dù Washington gần như ngừng viện trợ vũ khí trực tiếp cho Kiev, Mỹ vẫn cho phép các nước châu Âu mua khí tài để chuyển cho Ukraine, đồng thời tiếp tục cung cấp công nghệ và thông tin tình báo quan trọng.