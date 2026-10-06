Tổng thống Ukraine tố Nga phóng UAV đánh chìm tàu Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen

Theo báo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 5/10 đã cáo buộc Nga phóng UAV tấn công tàu chở ngũ cốc Royad Mammadov của Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen, khiến con tàu bị chìm và làm 2 thủy thủ thiệt mạng.

"Con tàu chở ngô của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tấn công ở Biển Đen, trên tàu có thủy thủ đoàn là công dân Azerbaijan và Ấn Độ. Trong số 2 nạn nhân thiệt mạng có cả thuyền trưởng. Ukraine đã nhiều lần đề xuất những bước đi cụ thể nhằm giảm leo thang và bảo đảm an ninh ở Biển Đen. Các nước thứ 3 cũng đã đưa ra những đề xuất tương ứng. Cần có sức ép để khôi phục an ninh lương thực toàn cầu", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Romania, nước này đã triển khai một số tàu tìm kiếm cứu nạn đến khu vực gần giàn khoan Pescarus trên Biển Đen sau khi nhận được thông tin tàu Royad Mammadov bốc cháy. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 11 thủy thủ, nhưng con tàu vẫn bị chìm xuống biển.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc của nhà lãnh đạo Ukraine.

Hồi giữa tháng 9, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi tới Nga và Ukraine một dự thảo thỏa thuận nhằm chấm dứt các vụ tập kích nhắm vào tàu dân sự ở Biển Đen. Đề xuất này được xây dựng theo mô hình "Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen", một thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022, cho phép các nông sản Ukraine được xuất khẩu qua Biển Đen.

Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh các vụ tập kích tàu thương mại ở Biển Đen đang tăng mạnh. Phòng Thương mại Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ (IMEAK) thống kê đã có 226 tàu dân sự và thương mại bị tấn công tại Biển Đen kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022. Đáng lưu ý, phần lớn sự cố đều xảy ra trong năm 2026.