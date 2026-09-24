Tổng thống Ukraine tiết lộ việc chuyển 2 lính Triều Tiên cho Hàn Quốc

Theo tờ Independent, Tổng thống Zelensky ngày 23/9 đã tiết lộ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc chuyển giao 2 lính Triều Tiên bị bắt giữ ở vùng biên giới Kursk của Nga cho Hàn Quốc.

"Gần đây, chúng tôi đã chuyển giao 2 tù binh Triều Tiên cho phía Hàn Quốc. Không dễ để bắt sống những người này. Một trong 2 binh lính thậm chí đã cố tìm cách tự sát", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky không cung cấp thông tin cụ thể về quá trình chuyển giao, nhưng xác nhận 2 binh sĩ Triều Tiên bị quân đội Ukraine bắt giữ tại vùng Kursk vào tháng 1 năm ngoái.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhà lãnh đạo Ukraine cũng chỉ trích việc triển khai lính Triều Tiên tham gia chiến đấu trong một cuộc xung đột bên ngoài lãnh thổ của họ.

Về phía Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao nước này cho biết chưa thể xác nhận các chi tiết như thời điểm 2 binh lính được đưa sang Hàn Quốc, với lý do bảo đảm an toàn cho họ và gia đình.

"Mọi vấn đề liên quan đến việc những người này đã được tiếp nhận hay chưa, thời điểm và tuyến đường chuyển giao cũng như những thông tin cụ thể về các cuộc tham vấn giữa hai nước, rất khó xác nhận công khai", một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói.

Theo nguồn tin của báo Kyiv Independent, Hàn Quốc từng tuyên bố sẽ tiếp nhận những tù binh Triều Tiên muốn tái định cư tại nước này. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Zelensky cũng thảo luận về vấn đề này trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara hồi tháng 7.

Theo hiệp ước phòng thủ chung giữa Nga và Triều Tiên, Bình Nhưỡng được cho đã cử khoảng 14.000 lính tới vùng Kursk của Nga trong năm 2024 để hỗ trợ Moscow đẩy lùi các cuộc đột kích của quân Ukraine.