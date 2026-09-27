Tổng thống Ukraine tiết lộ Nga sẽ chi 12 tỷ USD cho UAV trong năm tới

Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/9 đã dẫn nguồn tin từ các cơ quan tình báo của Ukraine, tiết lộ về việc Nga dự kiến chi 12 tỷ USD trong năm tới để sản xuất UAV.

"Tình báo Ukraine đã thu thập được các tài liệu nội bộ của Nga, trong đó cho thấy khối lượng vũ khí mà Moscow đang chuẩn bị sản xuất trong năm tới và nguồn kinh phí được phân bổ cho hoạt động này. Tính riêng cho việc sản xuất UAV động cơ phản lực và đạn tuần kích, Nga dự kiến chi 12 tỷ USD trong năm 2027 cho nhóm vũ khí này", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X@ZelenskyyUa

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng kế hoạch tăng cường sản xuất UAV đã thể hiện rõ rằng Nga chưa muốn chấm dứt xung đột, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

"Ukraine đang tăng cường sản xuất UAV đánh chặn để đối phó với việc Nga ngày càng sử dụng rộng rãi UAV động cơ phản lực. Chúng tôi sẽ có biện pháp đáp trả", ông Zelensky nói.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky kêu gọi các đối tác của Ukraine gia tăng sức ép đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt, đồng thời tăng cường hợp tác trong việc phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng UAV. Theo ông Zelensky, Nga đã phóng 2.730 UAV Shahed vào Ukraine trong tháng 9 và hiện tỷ lệ đánh chặn của Kiev là khoảng 55%.

Cùng ngày 26/9, nhà lãnh đạo Ukraine đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 44 cá nhân tham gia cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) tại các vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng.