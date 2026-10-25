Tổng thống Ukraine thông báo quy mô bom, UAV và tên lửa Nga dội xuống trong tuần

Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường sau một cuộc tấn công của Nga tại vùng Dnipropetrovsk, ngày 23/10. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine/Telegram

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky ngày 25/10 cho biết Nga đã phóng khoảng 1.600 bom hàng không dẫn đường, gần 2.300 UAV tấn công và 48 tên lửa các loại, trong đó có tên lửa đạn đạo, nhằm vào Ukraine trong tuần qua. Các cuộc tập kích được cho là đã gây hư hại cơ sở năng lượng, hầm mỏ, kho ngũ cốc và nhiều công trình dân sự tại chín khu vực của Ukraine.

“Chỉ trong tuần này, Nga đã phóng khoảng 1.600 bom hàng không dẫn đường, 48 tên lửa các loại, bao gồm tên lửa đạn đạo, và gần 2.300 UAV tấn công nhằm vào Ukraine”, ông Zelensky cho biết trên trang Facebook.

Thiệt hại tại nhiều khu vực

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc tập kích trong đêm đã gây hư hại nhiều cơ sở hạ tầng và công trình dân sự tại chín khu vực, bao gồm nhà máy nhiệt điện, trạm biến áp, cơ sở khai thác than, kho chứa ngũ cốc, trung tâm thương mại và một đầu mối bưu chính.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào thành phố Synelnykove nhiều người thương vong.

Tại thành phố Vinnytsia, UAV đánh trúng một tòa nhà chung cư cao tầng. Trong khi đó, tại Kharkiv, các lực lượng Nga bị cáo buộc đã tập kích một trung tâm thương mại chuyên cung cấp vật liệu xây dựng, sau đó tiếp tục tấn công khi lực lượng cứu hộ tới hiện trường, khiến một số nhân viên cứu hộ bị thương.

Ukraine kêu gọi tăng cường phòng không

Ông Zelensky kêu gọi các đối tác phương Tây không giảm viện trợ quân sự trong quá trình thúc đẩy đàm phán.

Nhà lãnh đạo Ukraine đặc biệt đề nghị các nước châu Âu đẩy nhanh việc cung cấp tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot mà các bên đã nhất trí hỗ trợ, đồng thời tiếp tục tăng cường năng lực không quân chiến đấu của Ukraine để đối phó với các UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực.

Ông nhấn mạnh việc bổ sung các hệ thống phòng không có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trước mùa Đông, khi các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở năng lượng có thể làm gia tăng sức ép đối với hệ thống điện và đời sống người dân.

Nga thông báo về chiến dịch tại Ukraine

Trong bản tin ngày 25/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng và giao thông tại Ukraine mà Moskva cho là phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine, cùng các địa điểm lưu trữ và phóng UAV tầm xa.

Theo hãng tin Interfax, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 532 UAV Ukraine trong đêm 24-25/10, trên nhiều khu vực của Nga và vùng biển Azov.

Theo Reuters, phía Nga cho biết các cuộc tấn công trong đêm nhằm vào một tàu chở hàng trên đường tới cảng Chornomorsk ở Biển Đen và một số đầu mối hậu cần tại Kharkiv, với cáo buộc những địa điểm này phục vụ hoạt động tiếp tế cho quân đội Ukraine.

Trong một báo cáo khác được công bố ngày 24/10, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã phá hủy 1.297 UAV cánh cố định của Ukraine, một tên lửa hành trình SCALP do Pháp sản xuất và bốn tên lửa Neptune trong vòng 24 giờ.