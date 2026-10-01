Tổng thống Ukraine thị sát lực lượng ở 'chảo lửa' Donetsk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm các binh sĩ tại tiền tuyến gần Lyman ngày 30/9. Ông được chào đón bởi Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Mykhailo Drapaty (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevgeniy Khmara (phải). (Ảnh: Reuters)

“Hôm nay, tôi đã gặp gỡ các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Lyman và trao tặng họ các huân chương cấp nhà nước. Tôi cũng đã trao đổi với chỉ huy lữ đoàn về những nhiệm vụ mà đơn vị đang triển khai”, ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội, kèm theo video ghi lại cảnh ông có mặt tại một sở chỉ huy.

Nhà lãnh đạo Ukraine thường xuyên đến thăm các khu vực tiền tuyến kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022.

Ông cho biết quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ xung quanh Lyman - một phần của chiến dịch phản công mang tên "Vivaldi".

Sau gần 5 năm xung đột, quân đội Nga và Ukraine vẫn đang sa lầy dọc theo chiến tuyến, nơi các máy bay không người lái mang theo thuốc nổ lảng vảng trên không để phát hiện động tĩnh trước khi lao thẳng xuống các mục tiêu bên dưới.

Việc giành thêm lãnh thổ - dù hiếm hoi - của bất kỳ bên nào cũng đều phải trả giá bằng những tổn thất to lớn về người.

Mátxcơva hiện đang nỗ lực giành quyền kiểm soát Donetsk - khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng Ukraine không đồng ý.

Để đạt được mục tiêu này, lực lượng Nga đã nhắm vào hàng loạt thị trấn tiền tuyến được phòng thủ kiên cố, bao gồm Kramatorsk và Sloviansk - những nơi phần lớn đã bị san phẳng sau nhiều năm hứng chịu các đợt ném bom từ trên không.