Tổng thống Ukraine ra điều kiện ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tờ Kyiv Independent dẫn bài đăng trên mạng xã hội ngày 11/10 của ông Zelensky viết: “Nguyên nhân thực sự của cuộc xung đột ở châu Âu là Nga, chỉ có Nga. Ngay từ hôm nay, các cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực năng lượng của chúng tôi đã có thể chấm dứt, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn làm điều đó. Ukraine sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Nga chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi”.

Theo ông Zelensky, gần đây nhất, ngày 8/10, thủ đô Kiev đã rơi vào tình trạng gần như mất điện hoàn toàn do các cuộc tấn công của Nga nhằm vào lưới điện. Các vụ tập kích vẫn tiếp diễn không ngừng kể từ đó.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/10 tuyên bố Ukraine “tốt nhất phải chấm dứt ngay” các vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, đồng thời đưa ra những phát biểu chuyển trách nhiệm về cuộc xung đột Nga - Ukraine sang phía Kiev.

“Bất kỳ biện pháp giảm leo thang nào cũng phải có đi có lại và được bảo đảm bằng những cam kết thực chất”, ông Zelensky nhấn mạnh và cáo buộc Nga nhiều lần không tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn trước đây.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ước tính hồi tháng 9 rằng 45% công suất lọc dầu của Nga đã phải ngừng hoạt động.

Giới chức Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về phát biểu mới của nhà lãnh đạo Ukraine.