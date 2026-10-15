Tổng thống Ukraine nuối tiếc vì đang mất đi một đối tác mạnh, đề nghị Anh tăng hỗ trợ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận nước này đang mất đi Mỹ. (Nguồn: Telegram)

Báo The Telegraph đưa tin, trong cuộc phỏng vấn với chương trình Piers Morgan Uncensored ngày 14/10, ông Zelensky thừa nhận cảm thấy không hài lòng trước những diễn biến gần đây, nhưng nhấn mạnh vấn đề không chỉ nằm ở cảm xúc cá nhân mà còn liên quan đến sự tồn vong của Ukraine.

“Thật đáng tiếc khi chúng tôi đang mất đi một đối tác mạnh”, nhà lãnh đạo Ukraine nói, đồng thời cho biết, Kiev vẫn trông đợi vào các đối tác chiến lược, trong đó có Mỹ và Tổng thống Donald Trump.

Bất đồng giữa hai bên gia tăng sau khi ông Trump đồng ý nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động nhập khẩu dầu diesel của Nga. Tổng thống Mỹ cũng gây sức ép buộc Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, đồng thời cho rằng những cuộc tấn công này góp phần đẩy giá năng lượng tăng cao. Trước đó, ông Trump còn tuyên bố Ukraine cần có “một tổng thống mới”.

Ông Zelensky cho rằng, thỏa thuận dầu diesel giữa Washington và Moscow có thể là nỗ lực nhằm buộc Ukraine phải đầu hàng và từ bỏ vùng Donbas, một yêu cầu mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trước khi cân nhắc chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định sẽ không từ chức trước sức ép từ Mỹ.

Những phát biểu này cho thấy bất đồng ngày càng công khai giữa Kiev và Washington, trong bối cảnh Tổng thống Trump thúc đẩy các bên hướng tới chấm dứt xung đột nhưng đồng thời gây sức ép lên Ukraine về cách thức tiến hành các hoạt động quân sự.

Lo ngại gián đoạn hỗ trợ

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cũng đề cập nguy cơ gián đoạn chia sẻ tình báo giữa Mỹ và Ukraine. Theo các thông tin được truyền thông dẫn lại, Washington đã cảnh báo khả năng đình chỉ hoạt động chia sẻ tình báo nhằm gây sức ép buộc Kiev dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga.

Ngày 13/10, ông Zelensky cho biết Ukraine không nhận được cảnh báo từ các đối tác trước một số vụ tấn công bằng tên lửa của Nga. Tuy nhiên, các quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine nói với báo The Telegraph rằng, họ chưa thấy dấu hiệu cho thấy hoạt động chia sẻ tình báo của Mỹ bị đình chỉ. Trong khi đó, Tổng thống Trump khẳng định Washington tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.

Ông Zelensky cũng cáo buộc tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk và phía Mỹ đã hạn chế quyền truy cập hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink của Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng, việc này có thể gây thương vong lớn cho lực lượng nước này.

Ông Musk sau đó đổ lỗi cho chính phủ Mỹ về những hạn chế được đề cập, trong khi một quan chức Mỹ nói với trang Axios rằng, Washington không liên quan sự việc. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov sau đó xác nhận quyền truy cập Starlink đã được khôi phục và cảm ơn ông Musk.

Liên quan các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, ông Zelensky khẳng định, Ukraine không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga kể từ khi ông Trump tuyên bố hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn năng lượng hôm 11/10. Tuy nhiên, theo Văn phòng Thủ tướng Anh, Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và hạ tầng năng lượng của Ukraine sau lời kêu gọi ngừng tấn công của Tổng thống Mỹ.

Anh cam kết tăng viện trợ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Thủ tướng Anh Andy Burnham tại London ngày 14/10. (Nguồn: Anadolu)

Trong chuyến thăm London, ông Zelensky đã gặp Thủ tướng Anh Andy Burnham tại Phố Downing và hội kiến Quốc vương Charles III tại Cung điện Buckingham. Đây là chuyến thăm một thủ đô châu Âu đầu tiên của nhà lãnh đạo Ukraine kể từ khi ông Trump công bố quyết định nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga.

Tại cuộc gặp, ông Burnham tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Anh đối với Ukraine, đồng thời cam kết tiếp tục tìm kiếm các giải pháp quân sự để hỗ trợ Kiev trên thực địa. Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cuộc tấn công của Nga nhằm vào dân thường và cơ sở năng lượng của Ukraine, cũng như nhu cầu tăng cường cung cấp trang thiết bị phòng thủ.

London thông báo sẽ cung cấp gói tên lửa phòng không trị giá 45 triệu Bảng Anh (khoảng 60 triệu USD), trong đó đẩy nhanh việc bàn giao số tên lửa trị giá 10 triệu Bảng để đáp ứng những nhu cầu cấp bách của Ukraine trong mùa đông. Anh trước đó đã cam kết dành 1,6 tỷ Bảng để cung cấp hơn 5.000 tên lửa đa năng hạng nhẹ cho Ukraine trong 4 năm tới.

Chính phủ Anh cũng dự kiến xây dựng các đề xuất về biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga, viện trợ quân sự và hỗ trợ tài chính cho Kiev trong những tuần tới. London đồng thời lên kế hoạch cấm xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga và kêu gọi các nước khác áp dụng biện pháp tương tự.

Trước cuộc gặp, ông Zelensky còn dự kiến đề nghị ông Burnham thúc đẩy việc sử dụng khoản tiền khoảng 2,5 tỷ Bảng thu được từ thương vụ bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea của tỷ phú Nga Roman Abramovich để hỗ trợ Ukraine. Khoản tiền này bị đóng băng sau khi ông Abramovich bị Anh áp đặt trừng phạt năm 2022, với điều kiện số tiền thu được phải dành cho các nạn nhân của cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, chính phủ Anh và tổ chức do ông Abramovich thành lập vẫn bất đồng về cách thức phân bổ khoản tiền.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thúc đẩy việc tịch thu tài sản Nga đang bị phong tỏa tại Anh nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Moscow. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh EU chưa đạt đồng thuận về việc tịch thu khoảng 210 tỷ Euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa tại châu Âu.

Phát biểu trước Hạ viện Anh trước cuộc gặp, ông Burnham cho biết muốn đóng vai trò hàn gắn quan hệ giữa Kiev và Washington để khôi phục sự hỗ trợ dành cho Ukraine. Ông nhấn mạnh cần thận trọng trong cách tiếp cận nhằm tạo điều kiện để các bên xích lại gần nhau.

Sau các cuộc gặp tại London, ông Zelensky dự kiến tới Brussels, Bỉ, để hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông cảm ơn Quốc vương Charles III, Thủ tướng Burnham và người dân Anh vì sự ủng hộ dành cho Ukraine.