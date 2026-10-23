Tổng thống Ukraine nói về quan hệ với ông Trump, từ chối nhượng bộ lãnh thổ

Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 22/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trực tiếp đề cập đến những mâu thuẫn trong thời gian gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh rằng đây không phải là vấn đề cá nhân.

"Quan điểm của tôi rất rõ ràng. Việc Mỹ công bố thỏa thuận dầu diesel với Nga đã làm suy yếu các nỗ lực quốc tế nhằm cô lập Moscow. Việc dỡ bỏ thêm các biện pháp trừng phạt sẽ khiến Nga được lợi hơn nữa. Tôi phản đối mọi động thái như vậy là vì lợi ích của Ukraine, không phải do bất đồng cá nhân với Tổng thống Trump", ông Zelensky cho biết.

Khi trả lời phỏng vấn, Tổng thống Zelensky cũng đề cập tới khả năng "đóng băng" tiền tuyến để tạo điều kiện đối thoại, nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ của mình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Đất đai của chúng tôi rất quan trọng vì đó là vấn đề con người, chứ không phải vấn đề bao nhiêu km. Rất nhiều người đã hy sinh để bảo vệ vùng đất này, bảo vệ nền độc lập và đất nước của chúng tôi. Sẽ không có ai công nhận những vùng lãnh thổ hiện đang bị chiếm đóng tạm thời này là của Nga. Thật đáng tiếc nếu có người không hiểu, nhưng đó là vấn đề của họ", ông Zelensky nói.

Về vấn đề hợp tác với phương Tây, Tổng thống Zelensky xác nhận các đồng minh châu Âu đã cung cấp cho Ukraine một số tên lửa phòng không, nhưng vẫn "không đủ để chúng tôi tự vệ". "Chúng tôi hiện cần hai thứ từ các đối tác: không dỡ bỏ trừng phạt đối với Nga và cung cấp cho chúng tôi những tên lửa tốt hơn", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Căng thẳng giữa Mỹ và Ukraine đã leo thang trong thời gian qua khi Tổng thống Trump nhiều lần công khai kêu gọi Kiev tìm kiếm một nhà lãnh đạo khác thay thế cho Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ở chiều ngược lại, ông Zelensky phản đối việc Mỹ đạt thỏa thuận dầu diesel với Nga, đồng thời yêu cầu Washington giải thích về việc Kiev không nhận được tin tình báo về các cuộc tấn công của Nga.