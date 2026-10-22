Tổng thống Ukraine nói Nga 'không thay đổi' sau cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ

Theo Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/10 đã thông báo về việc Nga tiến hành 3 đợt không kích tên lửa nhắm vào Kiev trong ngày qua, ngay sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

"Họ đã thực hiện 3 cuộc không kích trong đêm, sử dụng tổng cộng 21 tên lửa để nhắm vào Kiev. Đáng tiếc là đã có nhiều địa điểm trên khắp thành phố bị đánh trúng, gây ra thiệt hại đáng kể", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky sau đó đã gửi lời chia buồn tới những người bị thương ở Kiev, đồng thời khẳng định Moscow chưa hề thay đổi cách tiếp cận đối với cuộc xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

"Gần như ngay sau vòng đàm phán với Mỹ, họ đã tiến hành một chiến dịch không kích mang tính phô trương. Thái độ của họ hoàn toàn không có sự thay đổi thực chất nào", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột cần được tiếp tục, nhưng sẽ không có hiệu quả nếu phương Tây không gây đủ sức ép lên Moscow.

Ở chiều ngược lại, giới chức Nga khẳng định Ukraine vẫn mang thái độ gây hấn khi thực hiện đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn nhắm vào Moscow trong ngày qua.

"Trong ngày 21/10, đã có tới 630 UAV bay về phía Moscow. Phần lớn số UAV này bị lực lượng phòng không đánh chặn từ xa, trong khi 163 chiếc bị vô hiệu hóa khi tiếp cận Moscow. Đây là một trong những đợt tấn công lớn nhất mà Moscow phải đối mặt trong năm nay", Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin thông tin.

Những diễn biến trên cho thấy việc Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột vẫn còn nhiều khó khăn, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng thời điểm kết thúc cuộc xung đột đang gần hơn bao giờ hết.