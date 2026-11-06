Tổng thống Ukraine nói Mỹ vẫn còn 'nợ' Kiev 16 tỷ USD

Theo đài RT, trong cuộc trao đổi với các nhà báo Ukraine hôm 5/11, khi được hỏi liệu Ukraine có kỳ vọng vào một gói viện trợ lớn khác từ Mỹ sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, ông Zelensky đáp: “Chúng tôi phải nỗ lực vì điều này. Chắc chắn chúng tôi phải nêu vấn đề rằng theo các thỏa thuận và quyết định trước đây, 16 tỷ USD đã bị đóng băng và không được giải ngân”.

“Chúng tôi biết ơn tất cả những gì đã được trao tặng, nhưng Ukraine phải đấu tranh để đòi lại ít nhất là số tiền này. Mong rằng không ai tại Mỹ cảm thấy phật lòng vì điều đó”, Tổng thống Ukraine nói thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Global Images Ukraine

Ông Zelensky không nêu rõ 16 tỷ USD thiếu hụt trên liên quan đến thỏa thuận nào cũng như không giải thích liệu số tiền đó đã được Quốc hội Mỹ chính thức phân bổ hay chưa. Theo tổ chức Ukraine Oversight, kể từ năm 2022, Mỹ đã phân bổ tổng cộng khoảng 196 tỷ USD viện trợ cho Kiev.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với đài truyền hình ZDF của Đức, ông Zelensky bày tỏ hoan nghênh trước những thắng lợi lịch sử của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ, đồng thời hy vọng việc đảng này kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ từ tháng 1/2027 sẽ giúp khôi phục các khoản hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine.

“Tôi cũng biết ơn các thành viên đảng Cộng hòa, nhưng phía đảng Dân chủ lại thể hiện quan điểm rất rõ ràng về việc ủng hộ và cung cấp viện trợ cho Ukraine”, người đứng đầu Kiev cho hay.

Chính quyền Trump hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận trước các phát biểu mới của ông Zelensky.

Đài RT lưu ý gói viện trợ quy mô lớn gần nhất của Washington dành cho Kiev được thông qua dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden vào năm 2024. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đã tìm cách chuyển gánh nặng tài trợ cho Kiev sang các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích quy mô chi tiêu của Washington dành cho Kiev dưới thời ông Biden. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng cáo buộc ông Zelensky lợi dụng tiền thuế của người dân Mỹ trong khi từ chối nghiêm túc theo đuổi một giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine thông qua đàm phán.

Ông Trump cáo buộc người tiền nhiệm của mình đã “tặng không” cho Kiev số vũ khí trị giá hàng trăm tỷ USD, đồng thời thúc đẩy kế hoạch yêu cầu các đồng minh châu Âu hoàn trả chi phí này. Tổng thống Mỹ thậm chí còn công khai chỉ trích người đồng cấp Ukraine vì tỏ ra “vô ơn” và coi sự hỗ trợ đó là điều hiển nhiên.

Tháng trước, ông Trump còn đi xa hơn khi đặt câu hỏi về tung tích của các loại vũ khí và nguồn tài chính mà Mỹ cung cấp cho Kiev. “Số tiền mặt chúng ta đưa cho Ukraine đâu rồi? Tất cả thiết bị đó đâu cả rồi? Ông Biden đã cung cấp tên lửa cho họ, nhưng rồi chúng lại bị bán trên thị trường tự do”, ông Trump phát biểu trên kênh Newsmax.