Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề xuất đi cùng người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nga để đàm phán giải quyết xung đột. (Nguồn: TASS)

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Le Point của Pháp, ông Lukashenko cho biết sẵn sàng đi cùng Tổng thống Zelensky tới Moscow. Nhà lãnh đạo Belarus nói hai người có thể cùng lên máy bay tới thủ đô Nga, đồng thời khẳng định ông có thể bảo đảm an toàn cho người đồng cấp Ukraine trong chuyến đi.

Theo hãng thông tấn BelTA, ông Lukashenko cho rằng cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và Belarus có thể mang lại kết quả tích cực, thậm chí giúp đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột nhanh hơn so với các cuộc thảo luận với châu Âu. Ông nhấn mạnh ba quốc gia có chung nguồn gốc Slavơ cần đóng vai trò chủ đạo trong việc quyết định tương lai của khu vực.

Khi được hỏi liệu ông Zelensky có chấp nhận hình thức đàm phán này hay không, ông Lukashenko đáp rằng nếu nhà lãnh đạo Ukraine từ chối thì hãy tiếp tục chiến đấu, đồng thời nhấn mạnh xung đột cần phải chấm dứt và hai bên vẫn có thể đạt được thỏa thuận.

Đáp lại đề xuất trên, phát biểu với báo giới tại vùng Zakarpattia ngày 24/11, ông Zelensky đưa ra phương án ngược lại, đề nghị ông Lukashenko đưa Tổng thống Putin tới Kiev và khẳng định Ukraine cũng có thể bảo đảm an toàn cho hai nhà lãnh đạo. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh, khi xung đột vẫn tiếp diễn, "chúng tôi không thể gặp nhau ở Moscow hay Kiev”.

Tổng thống Ukraine nhiều lần bác bỏ khả năng tới Moscow đàm phán với người đồng cấp Nga, đồng thời bày tỏ sẵn sàng gặp ông Putin tại một địa điểm trung lập. Hồi tháng 9, khi được các nhà báo Nga hỏi về khả năng tới thủ đô Nga, ông Zelensky từng đáp rằng mình sẽ đến đó “trên một quả tên lửa”.

Những trao đổi trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách tổ chức thêm một vòng đàm phán hòa bình trước dịp Giáng sinh. Trong khi đó, Kiev tiếp tục nhấn mạnh các cuộc thương lượng cần mang lại kết quả thực chất, thay vì chỉ tiến hành đối thoại hình thức.