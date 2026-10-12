Tổng thống Ukraine: 'Nga vẫn tiếp tục tấn công cơ sở năng lượng'

“Đáng tiếc là trong suốt ngày hôm nay, các máy bay không người lái (UAV) của Nga vẫn xuất hiện trên bầu trời Ukraine. Ngay lúc này, các UAV vẫn đang hoạt động trên không. Đáng tiếc là cũng đã xảy ra những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của chúng tôi,” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong video đăng trên mạng xã hội X sáng 12/10 giờ Việt Nam.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, một cuộc tấn công đã nhằm vào nhà máy nhiệt điện kết hợp số 5 (CHP-5), thuộc hệ thống hạ tầng năng lượng của thành phố Kharkiv.

Đêm 11/10 (giờ Việt Nam), Cảnh sát Quốc gia Ukraine cũng xác nhận ít nhất 3 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào khu dân cư tại thị trấn Pisochyn, ngoại ô thành phố Kharkiv.

Theo Kyiv Independent, tên lửa rơi xuống khu vực gần một cửa hàng tạp hóa và một số tòa nhà dân cư. Giới chức Ukraine cho rằng Kharkiv thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công của Nga do nằm gần tiền tuyến.

Hiện trường vụ tập kích của Nga nhằm vào thị trấn Pisochyn, ngoại ô Kharkiv, đêm 11/10. Ảnh: Cảnh sát Quốc gia Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc tập kích trên diễn ra trong bối cảnh người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố rằng một thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng đã đạt được.

“Đây là tin tốt đối với tất cả mọi người. Điều quan trọng là tuyên bố này phải trở thành hiện thực. Ukraine ủng hộ mọi hình thức ngừng bắn và chấm dứt xung đột thực chất, đáng tin cậy. Ukraine sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga. Chúng tôi mong đợi Nga cũng có sự sẵn sàng tương tự và mong đợi thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ đã đề cập. Chúng tôi hoan nghênh một thỏa thuận như vậy,” ông Zelensky nói.

Phía Nga chưa lên tiếng về cuộc tập kích nhằm vào Kharkiv cũng như thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trước đó vào đêm 11/10 giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công các cơ sở năng lượng theo một thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức.

“Có hiệu lực ngay lập tức, một thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng được áp dụng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Cả hai bên đã đồng ý. Đừng vi phạm thỏa thuận này!” Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Đây không phải lần đầu ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đồng ý ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Ngày 14/9, ông Trump từng đưa ra tuyên bố tương tự trên mạng xã hội Truth Social.

Tuy nhiên, sau đó, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Lực lượng Ukraine thực hiện các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Trong khi đó, lực lượng Nga tấn công các cơ sở năng lượng quan trọng của Ukraine, khiến thủ đô Kiev và các khu vực lân cận mất điện, đồng thời làm gián đoạn hoạt động giao thông và cấp nước.