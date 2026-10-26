Tổng thống Ukraine nêu "lằn ranh đỏ" trong đàm phán với Nga

Người đứng đầu nhà nước Ukraine từ chối đi sâu vào chi tiết vì đã thỏa thuận với Mỹ, nhưng cho biết các nguyên tắc chính, đó là tính trung lập và quy mô quân đội là không thể thương lượng. Ông sẽ không chấp nhận các đảm bảo an ninh của Ukraine do Nga đưa ra.

Cũng theo ông Zelensky, vấn đề lãnh thổ chỉ có thể thực hiện ở cấp lãnh đạo đất nước, khác với các vấn đề khác có thể thảo luận ở cấp nhóm kỹ thuật. Ông nhấn mạnh nếu Ukraine không gia nhập NATO (nơi Điều 5 được áp dụng), Mỹ và các nước châu Âu phải đảm bảo rằng Nga sẽ không khởi xướng hành động gây hấn một lần nữa.

Bình luận về lý do Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý đàm phán, ông Zelensky thừa nhận khả năng có những thỏa thuận mà ông không biết. Mặt khác, ông phản đối việc dỡ bỏ các án phạt Nga để có thể tổ chức cuộc gặp ba bên (Nga-Ukraine-Mỹ).

Theo ông Zelensky, Mỹ, Ukraine và EU dự kiến sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch luân phiên và Tổng thư ký NATO vào ngày 27 và 28/10.