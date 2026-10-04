Tổng thống Ukraine: Mỹ muốn đàm phán 3 bên vào cuối tháng 10

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ngày 4/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ muốn thu xếp vòng đàm phán mới với Ukraine và Nga trước cuối tháng 10 để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người đang có chuyến thăm Kiev, ông Zelensky cho biết Washington đang liên hệ với Kiev và Moskva, đề xuất cách thức tổ chức đàm phán cấp kỹ thuật 3 bên trước cuối tháng này. Khi trao đổi với các nhà đàm phán của Mỹ hôm 3/10, ông Zelenksy bày tỏ phía Ukraine sẵn sàng ủng hộ kế hoạch trên.

Nhà lãnh đạo Ukraine không cho biết liệu cuộc đàm phán sẽ diễn ra ở đâu, tuy nhiên nói rằng Ukraine không phản đối những địa điểm như Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), nơi diễn ra các cuộc đàm phán trước đây, hay bất cứ quốc gia nào do Mỹ đề xuất.

Hồi tháng trước, Điện Kremlin cũng để ngỏ khả năng các cuộc đàm phán 3 bên về xung đột Ukraine có thể diễn ra trong tháng 10.

Thông tin về đàm phán 3 bên được Tổng thống Zelensky đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Nga. Ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo tăng cường các cuộc không kích nhằm đáp trả tuyên bố trước đó của ông Zelensky rằng sẽ “tăng gấp đôi” các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga.

Hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu với báo giới của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, trong đó nêu rõ Nga muốn đạt được hòa bình thông qua các biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, cho đến khi triển vọng đó trở nên khả thi, quốc gia này sẽ "đáp trả các động thái leo thang của Kiev, bởi đó là cách duy nhất bảo vệ các lợi ích của nước Nga."

Liên quan đến các biện pháp hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine, trong chuyến thăm Ukraine, ngày 4/10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã công bố gói hỗ trợ mới cho Kiev trị giá hơn 1,3 tỷ euros (tương đương 1,5 tỷ USD).

Trong số này, khoảng 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) là hỗ trợ quân sự, trong đó có vũ khí tấn công tầm xa, máy bay chiến đấu không người lái (UAV) và công nghệ vệ tinh. Đức cũng sẽ cung cấp khoảng 350 triệu euro (395 triệu USD) dưới dạng viện trợ năng lượng trước mùa Đông sắp tới.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết hai nước đã ký 15 thỏa thuận trị giá hơn 8,5 tỷ euro (9,6 tỷ USD), chủ yếu tập trung vào hợp tác an ninh, sản xuất vũ khí và mở rộng nỗ lực đối phó với UAV.

Đức hiện là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine với số tiền lên tới hơn 43,3 tỷ euro (48,8 tỷ USD), cùng với trang thiết bị và vũ khí, kể từ khi xung đột bùng phát./.