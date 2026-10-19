Tổng thống Ukraine: Mỹ khôi phục chia sẻ thông tin tình báo sau thời gian gián đoạn

Hoạt động trao đổi dữ liệu này bị phía Mỹ phong tỏa trong khoảng thời gian 3 ngày, khiến Ukraine không nhận được các cảnh báo sớm về các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Bày tỏ lòng biết ơn đối với Washington, ông Zelenskyy xác nhận: "Trong một thời gian, quá trình này đã bị chặn - bị phía Mỹ chặn. Nhưng chúng tôi rất biết ơn. Bây giờ mọi thứ đã hoạt động trở lại".

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh duy nhất Mỹ sở hữu năng lực tình báo độc đáo có thể phát hiện và cảnh báo kịp thời khi Nga phóng tên lửa đạn đạo, giúp lực lượng phòng không và người dân Ukraine có thêm thời gian chuẩn bị ứng phó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: X/ZelenskyyUa

Sự gián đoạn diễn ra sau khi các thông tin lan truyền từ ngày 12/10 cho thấy phía Mỹ không cung cấp dữ liệu tình báo trước đợt tập kích tên lửa đạn đạo của Nga vào thủ đô Kiev. Vào các buổi tối ngày 12/10 và ngày 13/10, Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo sớm nào từ các đối tác Mỹ về các vụ phóng tên lửa đạn đạo khiến còi báo động không kích chỉ vang lên sau khi các vụ nổ xảy ra.

Trước đó, vào ngày 9/10 trong các cuộc đàm phán tại Miami, đại diện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo phía Ukraine rằng việc chia sẻ tình báo có thể bị đình chỉ nếu Kiev tiếp tục các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Dù vậy, vào ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại khẳng định Washington chưa bao giờ dừng chia sẻ tình báo với Ukraine. Trong đợt tập kích tiếp theo vào đêm ngày 14/10, không quân Ukraine xác nhận đã bắt đầu nhận lại các cảnh báo về các làn sóng tấn công.

Bên cạnh vấn đề tình báo, Ukraine cũng gặp nhiều trở ngại lớn với dịch vụ truyền tin vệ tinh Starshield - phiên bản quân sự của Starlink do SpaceX vận hành. Tốc độ kết nối của các thiết bị vệ tinh bị giới hạn xuống mức 161 km/h, khiến các hoạt động điều khiển máy bay không người lái đánh chặn cũng như các nhiệm vụ phản công trên chiến trường gặp nhiều khó khăn. Tổng thống Zelenskyy cho rằng, SpaceX thực hiện việc giới hạn này theo "thông điệp từ chính phủ Mỹ" nhằm gây áp lực chính trị đối với Kiev.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 17/10 và Tổng thống Donald Trump vào ngày 16/10 đều phủ nhận việc Nhà Trắng ra lệnh làm chậm kết nối internet của Ukraine.