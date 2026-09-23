Tổng thống Ukraine muốn ông Trump giúp chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông

Theo báo Ukrainska Pravda, tại cuộc hội đàm với ông Trump bên lề kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ hôm 22/9, Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh: “Tôi hy vọng chúng ta sẽ chấm dứt xung đột và Tổng thống Trump sẽ giúp chúng ta kết thúc cuộc xung đột này. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thực hiện điều đó càng sớm càng tốt, trước khi mùa đông đến. Tốt nhất là trước mùa đông, điều này rất quan trọng”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York ngày 22/9. Ảnh: EPA

Tổng thống Zelensky cho biết thêm ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp 3 bên có sự tham gia của Mỹ.

"Tôi sẵn sàng vào bất kỳ lúc nào. Tôi nghĩ tất cả chúng ta cần phải hành động càng nhanh càng tốt. Bất kỳ hình thức đàm phán nào từ phía Nga đều sẽ phát đi tín hiệu rằng họ sẵn sàng tiến lên phía trước", người đứng đầu Kiev bày tỏ.

Cũng theo ông Zelensky, Kiev sẵn sàng hướng tới một lệnh ngừng bắn với Moscow trong lĩnh vực năng lượng, với điều kiện phía Nga nhất trí không tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ mong muốn đạt được một lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực hàng hải với Nga và Mỹ sẽ chuyển đề xuất này tới Moscow.

Trước đó, phản hồi một bài đăng trên mạng xã hội của ông Trump, trong đó người đứng đầu Mỹ cho rằng Nga đã mất quyền kiểm soát ngành công nghiệp lọc dầu và kêu gọi Moscow chấm dứt "cuộc chiến không hồi kết" chống Kiev, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng nỗ lực giảm leo thang xung đột và sẽ thảo luận các đề xuất ngoại giao với các đối tác.

Trong một bình luận ngắn với báo giới sau khi đến dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Mỹ Trump đã kêu gọi Tổng thống Nga Putin kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Khi các phóng viên hỏi ông có thông điệp gì gửi tới ông Putin hay không, ông Trump đáp: "Hãy chấm dứt xung đột!".

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9, ông Trump tuyên bố Mỹ hy vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine sẽ đạt được "sớm hơn dự kiến".

Giới chức Nga hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về phát biểu của các nhà lãnh đạo Ukraine và Mỹ.