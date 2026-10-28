Tổng thống Ukraine muốn châu Âu tham gia đàm phán, lần đầu đề cập một chiến dịch quân sự bí mật

Trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm giữa Moscow và Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa lên tiếng về công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán mới do Mỹ làm trung gian.

Ông Zelensky, trong bài phát biểu video trước toàn quốc tối 27/10, khẳng định rằng các quốc gia châu Âu phải tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới.

Đồng thời, ông cảnh báo rằng không một đối tác châu Âu nào được phép bị loại trừ khỏi các quyết định liên quan đến việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

"Chúng tôi kỳ vọng vào một khuôn khổ ba bên trong tháng 11, với sự góp mặt của đại diện từ Ukraine, Mỹ và Nga. Điều quan trọng là châu Âu cũng phải tham gia vào mọi bước đi ngoại giao", ông Zelensky nói.

"Ukraine luôn nhấn mạnh rằng châu Âu phải hiện diện và có tiếng nói trong các quyết định đó. Và điều này áp dụng cho tất cả các quốc gia tại châu Âu. Không ai được phép đứng ngoài tiến trình này", vị Tổng thống nhấn mạnh.

Ông Zelensky cho biết, Ukraine dự định sẽ có các cuộc tiếp xúc mới với những quốc gia châu Âu chủ chốt trong những tuần tới, đồng thời tiếp tục phối hợp với Mỹ cùng các đối tác khác để sắp xếp các cuộc gặp ngoại giao.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu video trước toàn quốc, ngày 27/10/2026. Ảnh: President.gov.ua

Những bình luận của Tổng thống Ukraine làm rõ lập trường của Kiev rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng không chỉ cần giải quyết tương lai của nước này, mà còn phải tính đến lợi ích an ninh của các quốc gia châu Âu đang chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Theo các tuyên bố từ phía Moscow, các cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào nửa đầu tháng 11. Các cuộc thảo luận này đang được chuẩn bị ở cấp độ các nhóm đàm phán, thay vì là một Hội nghị Thượng đỉnh giữa nguyên thủ 3 quốc gia.

Lời kêu gọi của ông Zelensky được đưa ra sau cuộc điện đàm hiếm hoi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store trước đó trong ngày 27/10.

Cuộc điện đàm – được thực hiện từ Helsinki – do Phần Lan và Na Uy khởi xướng sau khi tham vấn với Ukraine, tiếp nối các cuộc thảo luận ngoại giao diễn ra tại Oslo vào ngày 20/10.

Trong các phát biểu vào tối 27/10, Tổng thống Zelensky cũng nói về tình hình trên thực địa.

Ông Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đang giành lại lãnh thổ thông qua một loạt chiến dịch tấn công, trong đó có một chiến dịch chưa từng được công bố trước đây, khi quân đội của Kiev tận dụng các đường ống dẫn khí đốt để đánh tạt sườn các vị trí của Nga.

Dựa trên báo cáo từ các chỉ huy cấp cao, ông Zelensky cho biết đó là chiến dịch mang mật danh "Veles", diễn ra gần Kupiansk – một thành phố ở vùng Kharkiv từng được các lực lượng Ukraine giành lại vào cuối năm 2022, nhưng kể từ đó luôn phải chịu áp lực liên tục từ phía Nga.

"Đây là một chiến dịch mạnh mẽ, được lên kế hoạch kỹ lưỡng và ứng dụng công nghệ cao. Phía Nga đã cố gắng sử dụng các đường ống dẫn khí đốt ngầm để vượt qua các vị trí của chúng ta", ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng đêm trước toàn quốc.

"Các chiến binh của chúng ta đã biến chiến thuật này thành đòn phản công nhắm vào chính quân Nga, tận dụng cơ sở hạ tầng ngầm để chống lại lực lượng chiếm đóng và đạt được thành công vượt mong đợi", ông chia sẻ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhắc đến chiến dịch "Vivaldi" ở khu vực xa hơn về phía Bắc, nơi được gọi là "vành đai pháo đài" với 2 thành phố Sloviansk và Kramatorsk, vốn được thiết kế nhằm ngăn chặn đà tiến của Nga tại các khu vực trọng yếu.

Về phần mình, Moscow tuyên bố ưu tiên một giải pháp toàn diện cho cuộc chiến thay vì một lệnh ngừng bắn ngắn hạn, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục chiến dịch nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Các chỉ huy Nga liên tục tuyên bố rằng lực lượng của họ đang tiến quân trên tất cả các khu vực dọc theo chiến tuyến dài 1.200 km (750 dặm).

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, ông Valeri Gerasimov, cho biết kể từ đầu tháng 9, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát 92 khu định cư, trong đó có thị trấn Dobropillia.

Quân đội Ukraine đã bác bỏ những tuyên bố này từ phía Nga.

Minh Đức (Theo Ukrinform, Internazionale)