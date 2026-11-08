Tổng thống Ukraine lên tiếng sau loạt bê bối tham nhũng cấp cao

Theo hãng tin Reuters, trong tuần qua, các cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã công bố cáo buộc nhắm vào một số quan chức cấp cao thuộc lực lượng an ninh và thực thi pháp luật bao che cho hoạt động của một đường dây tội phạm quy mô lớn.

Trong bài phát biểu tối 7/11, Tổng thống Zelenskyy lên án những hành vi trong vụ án đang được Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và các cơ quan liên quan điều tra, gọi đây là những hành vi “đáng hổ thẹn và hoàn toàn không thể chấp nhận”.

Vụ việc tiếp tục làm gia tăng sự bất bình trong dư luận Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh đất nước vẫn đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề của cuộc xung đột kéo dài với Nga.

“Đã có những trường hợp bị sa thải tại Cơ quan An ninh Ukraine liên quan đến vụ việc này và sẽ tiếp tục điều chỉnh nhân sự”, ông Zelenskyy tuyên bố, đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện và đưa ra kết quả rõ ràng.

Tổng thống Zelenskyy khẳng định sẽ có thêm những điều chỉnh về nhân sự tại SBU. Ảnh: Reuters

Liên quan đến vụ án, ngày 6/11, một tòa án Ukraine đã ra lệnh tạm giam một cựu tướng thuộc SBU, đồng thời cho phép người này được tại ngoại nếu đáp ứng các điều kiện bảo lãnh theo quy định. Trước đó, ngày 4/11, hai quan chức an ninh cùng một nghi phạm khác cũng đã bị tòa án ra lệnh tạm giam trong tuần.

Đáng chú ý, Tổng thống Zelenskyy cho biết ông đã đề xuất một dự luật mới yêu cầu toàn bộ nhân viên SBU phải kê khai và công khai tài sản. Đây là cơ quan được trao quyền lực rộng lớn trong lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật và quân sự tại Ukraine.

Việc công khai tài sản được xem là một trong những công cụ quan trọng nhằm tăng cường tính minh bạch, giám sát hoạt động của các quan chức và ngăn ngừa tham nhũng. Đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng cũng là một trong những yêu cầu then chốt đối với Ukraine trong tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU), đồng thời góp phần bảo đảm việc tiếp tục nhận được các nguồn hỗ trợ tài chính quốc tế.

SBU hiện đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động an ninh và quân sự của Ukraine. Trong khi bộ phận quân sự của SBU thực hiện các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga và nhiều hoạt động quân sự đặc biệt, một số đơn vị khác lại đối mặt với những cáo buộc liên quan đến tham nhũng, đe dọa và gây áp lực.