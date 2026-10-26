Tổng thống Ukraine kỳ vọng về tiến trình hòa đàm với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tham gia phỏng vấn độc quyền với người dẫn chương trình "TSN The Week", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày chi tiết về sự sẵn sàng của Ukraine đối với cuộc đàm phán hòa bình dự kiến ​​diễn ra vào đầu tháng 11.

Trước tiên, ông Zlensky nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo an ninh cho Ukraine trong mọi thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

"Các bảo đảm an ninh của chúng tôi là do chúng tôi tự quyết định, Nga không thể áp đặt. Việc hạn chế hoạt động của quân đội chúng tôi và tính trung lập của Ukraine không phải là vấn đề để bàn luận", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết vấn đề NATO can thiệp vào an ninh Ukraine chắc chắn sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc đàm phán.

Theo ông Zelensky, nếu Ukraine không được phép gia nhập NATO, các nước châu Âu và Mỹ nên đồng ý mở rộng điều 5 hiệp ước phòng thủ của tổ chức này cho Ukraine. Ukraine cũng cần duy trì quân đội mạnh sau khi đạt thỏa thuận hòa bình.

"Nếu có đủ tài chính, tôi muốn duy trì quân đội 800.000 người. Chúng tôi tự quyết định quân đội của mình sẽ như thế nào. Nếu chúng tôi ở trong NATO, con số có thể là 800.000 hoặc ít hơn. Nhưng vấn đề là ai sẵn sàng tài trợ hoặc đồng tài trợ cho chúng tôi", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine cũng cho rằng, cần phải tổ chức đàm phán kỹ thuật giữa các nhóm đàm phán của 3 nước, trước khi một cuộc gặp 3 bên chính thức diễn ra.

"Vấn đề lãnh thổ là lằn ranh đỏ chỉ có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo. Mọi người cần hiểu, chúng ta không trao đổi bất cứ thứ gì để lấy bất cứ thứ gì. Chúng ta sẵn sàng thảo luận. Nếu đó là vấn đề lãnh thổ, thì sẽ thảo luận ở cấp lãnh đạo. Những vấn đề khác có thể thảo luận ở cấp kỹ thuật", ông Zelensky cho hay.

Được biết, ông Zelensky sẵn sàng thảo luận về lệnh ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine, thiết lập thỏa thuận mới để bảo vệ những chuyến hàng ngũ cốc ở Biển Đen và trao đổi tù nhân.

Bằng cách đưa ra những vấn đề này để đàm phán, việc phái đoàn Nga từ chối tham gia thảo luận sẽ giúp làm rõ liệu Điện Kremlin có thực sự nghiêm túc về một tiến trình hòa bình với Ukraine hay không, Tổng thống Ukraine nói thêm.

Tổng thống Ukraine cũng cảnh báo việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga trước cuộc đàm phán sẽ làm suy yếu vị thế đàm phán của Ukraine. Điều này diễn ra sau khi ông Trump bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Nga.

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cũng cho biết, thông tin tình báo của Mỹ về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đã được khôi phục hoàn toàn sau những sự cố gần đây.

Để Kiev ngừng các cuộc tấn công, Moscow cần ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng điện lực của Ukraine hoặc Mỹ phải cho phép sử dụng hệ thống Starshield trên không phận Nga để phát hiện địa điểm phóng tên lửa đạn đạo của họ hoặc cung cấp cho Ukraine tên lửa Patriot, ông Zelensky nhấn mạnh.

Giá dầu thế giới giảm khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, nhưng vẫn duy trì ở mức cao khi giới đầu tư lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.