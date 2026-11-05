Tổng thống Ukraine kỳ vọng nhận thêm viện trợ từ Mỹ sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ZDF của Đức ngày 4/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông kỳ vọng những thay đổi về tương quan lực lượng tại Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ mang lại lợi ích cho Ukraine, đặc biệt trong vấn đề duy trì và mở rộng sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev, Reuters đưa tin.

Tổng thống Ukraine kỳ vọng sẽ có thêm sự ủng hộ từ Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh IAEA Imagebank/Flickr.

Theo ông Zelensky, mặc dù Ukraine ghi nhận sự ủng hộ từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ lại thể hiện rõ ràng hơn quan điểm ủng hộ Ukraine và cam kết cung cấp viện trợ cho quốc gia Đông Âu này.

“Tôi cũng biết ơn các nghị sĩ đảng Cộng hòa, nhưng đảng Dân chủ thể hiện rất rõ ràng quan điểm ủng hộ Ukraine và cung cấp viện trợ cho Ukraine”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh các nghị sĩ đảng Dân chủ ủng hộ việc khôi phục và củng cố mối liên kết giữa Mỹ với châu Âu. Theo ông, điều này mở ra hy vọng về một sự cân bằng mới trong tương quan quyền lực chính trị tại Washington, qua đó giúp Ukraine nhận được thêm sự hỗ trợ.

“Tôi hy vọng sẽ xuất hiện một sự cân bằng quyền lực và chúng tôi sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn”, ông Zelensky cho biết.

Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine nhận định việc Mỹ gia tăng viện trợ tài chính và quân sự có thể tạo ra tác động đáng kể đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhất là trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang tiếp tục thể hiện cam kết hỗ trợ Kiev.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong tương quan chính trị tại Washington. Diễn biến này được Kiev kỳ vọng có thể tạo thêm dư địa thúc đẩy các chính sách hỗ trợ Ukraine trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, Tổng thống Zelensky đã có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn từng trải qua những thời điểm căng thẳng.

Những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Trump cũng có một số động thái được đánh giá là có lợi cho Nga, trong đó có thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel của Nga và nới lỏng một số biện pháp trừng phạt.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với ZDF, Tổng thống Zelensky đề cập đến hệ thống Internet vệ tinh Starlink do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk cung cấp, vốn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động liên lạc và một số nhiệm vụ quân sự của Ukraine.

Ông Zelensky bày tỏ cảm ơn SpaceX vì đã cung cấp kết nối vệ tinh, cho rằng dịch vụ này từng mang lại sự hỗ trợ rất thiết thực cho Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời bày tỏ không đồng tình với quan điểm của tỷ phú Elon Musk về cuộc chiến.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine cho biết hệ thống Starlink và phiên bản phục vụ mục đích quân sự Starshield, được Ukraine sử dụng trong các nhiệm vụ triển khai thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công và phòng không, đã khôi phục hoạt động ở mức tương đương trước khi các biện pháp hạn chế được áp dụng.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump phủ nhận việc ông có liên quan đến quyết định làm chậm hoạt động của dịch vụ vệ tinh này.