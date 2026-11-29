Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Ngày 28/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh ban hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NSDC) về việc tăng cường bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Sắc lệnh quy định các biện pháp ngăn chặn việc truyền thông phổ biến thông tin chi tiết về hậu quả của các cuộc tấn công, tiến độ sửa chữa cũng như quá trình xây dựng các công trình phòng thủ tại những cơ sở thiết yếu.

Theo sắc lệnh, các bộ trưởng được chỉ đạo nhanh chóng triển khai biện pháp ngăn chặn việc công bố thông tin liên quan đến hậu quả của các cuộc tập kích, lịch trình sửa chữa và các giai đoạn, tình trạng hiện tại của công trình phòng thủ tại cơ sở năng lượng và các hệ thống thiết yếu phục vụ đời sống.

Các biện pháp khác bao gồm tăng cường năng lực kỹ thuật và phòng không, triển khai hệ thống tác chiến điện tử (EW), xây dựng công trình bảo vệ tại các cơ sở hạ tầng trọng yếu và phát triển hệ thống cung cấp năng lượng dự phòng.

Trong vòng một tháng, chính phủ phải bảo đảm triển khai các hệ thống tác chiến điện tử và biện pháp phòng thủ chủ động tại những cơ sở năng lượng quan trọng nhất của Ukraine.

Các cơ quan chức năng cũng được giao rà soát danh sách ưu tiên các địa điểm cần bảo vệ bằng hệ thống phòng không, đồng thời huy động doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tham gia hình thành các nhóm hỏa lực phòng không.

Trong cùng thời hạn một tháng, Cơ quan Phục hồi và Phát triển Cơ sở hạ tầng, phối hợp với đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukrenergo, phải hoàn tất xây dựng các công trình bảo vệ kỹ thuật cấp độ hai tại những cơ sở được chỉ định.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết các quyết định trên được đưa ra dựa trên “khả năng cao là đối phương sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật tấn công đường không quy mô lớn nhắm vào các cơ sở này”, nhằm tăng cường bảo vệ và phòng thủ hạ tầng trọng yếu, đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của người dân.

Sắc lệnh được ban hành trong bối cảnh các cơ sở năng lượng tại Ukraine liên tục bị tập kích, khiến nhiều khu vực thiếu điện, nước và hệ thống sưởi trong khi nhiệt độ giảm mạnh.

Tình trạng khó khăn buộc Ukraine phải ngừng xuất khẩu năng lượng, trong khi lượng năng lượng nhập khẩu tăng lên mức cao kỷ lục.

Trong khi đó, hệ thống phòng không Ukraine đang đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng và thiếu hụt đạn dược. Tổng thống Zelensky liên tục kêu gọi các đối tác phương Tây hỗ trợ tên lửa phòng không nhằm đối phó các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.

Ngày 27/11, một đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái trên khắp Ukraine buộc nước này áp dụng các biện pháp hạn chế điện khẩn cấp và cắt điện luân phiên tại 6 khu vực ở miền Nam và miền Đông.

Giới chức Ukraine nhiều lần cảnh báo mùa đông sắp tới có thể là khắc nghiệt nhất trong lịch sử nước này. Tình trạng mất điện và mất nước trên diện rộng đã bắt đầu xảy ra tại các thành phố.

“Đây là một mùa đông vô cùng khắc nghiệt đối với người dân. Chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức to lớn về phòng không, các hệ thống Patriot và các cây cầu”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn tuần này, khi được hỏi về tình hình Ukraine trước thềm mùa đông.

Tổng thống Ukraine cũng hối thúc ngành năng lượng đẩy nhanh công tác chuẩn bị, cho rằng các nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu đang chậm tiến độ.

(theo Kyiv Post)