Tổng thống Ukraine kêu gọi tiếp tục cắt giảm doanh thu của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm 23/9.

Tờ New York Times dẫn lời Tổng thống Zelensky phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm 23/9: "Khi ai đó mang lại thêm tiền cho Nga thông qua thương mại, họ đang kéo dài thời gian cho cuộc xung đột này. Và đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi kiên quyết hạn chế giao thương với Nga cũng như đang nỗ lực triệt tiêu nguồn thu của Nga. Chúng ta cần phải ngăn chặn nguồn tài chính và năng lực sản xuất của Nga".

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sớm khiến xung đột trở nên khó lường hơn, và thế giới "cần hòa bình trước khi đi đến thời điểm đó".

Ông Zelensky cảnh báo rằng, nếu giao tranh không chấm dứt, xung đột có thể sẽ sớm lan rộng sang các khu vực khác của châu Âu.

Đề cập tới việc các lực lượng vũ trang Ukraine đang đẩy mạnh tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga, ông Zelensky giải thích họ không còn lựa chọn nào khác để đáp trả việc quân Nga tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trước đó, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thóng Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và bày tỏ hy vọng lãnh đạo Nhà Trắng sẽ giúp Ukraine đạt được lệnh ngừng bắn với Nga trước mùa đông.

Tuy nhiên, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra hôm 23/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng khả năng đạt được lệnh ngừng bắn rất mong manh. Ông Lavrov cũng bác bỏ khả năng ký kết một thỏa thuận hòa bình tạm thời hay tạm dừng giao tranh giữa Nga - Ukraine và đổ lỗi cho châu Âu về cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng: "Chúng tôi sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt của mình", đồng thời lập luận rằng lệnh ngừng bắn sẽ chỉ tạo điều kiện cho Ukraine củng cố hệ thống phòng thủ và châu Âu tiếp tục bơm vũ khí cho chính quyền Kiev.

Giá dầu thế giới chịu sức ép trong tuần này khi nguồn cung dầu từ vùng Vịnh tăng lên, đồng thời xuất hiện hy vọng về các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh tại Trung Đông. Hôm thứ Ba, ông Trump cảnh báo Mỹ có thể "tiêu diệt hoàn toàn" Iran, nhưng đồng thời cho biết các đặc phái viên của ông đã có những cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" với các bên trung gian về việc chấm dứt xung đột với Iran.