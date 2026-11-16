Tổng thống Ukraine kêu gọi SpaceX dỡ bỏ hạn chế tốc độ Starshield

Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo những hạn chế này đang trực tiếp làm suy yếu khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng quốc gia trước các đợt oanh tạc dữ dội của Nga trong những tháng mùa đông sắp tới.

Phát biểu vào ngày 15/11, Tổng thống Zelenskyy cho biết, các thiết bị Starshield trang bị cho lực lượng Ukraine tiếp tục bị mất kết nối với người điều khiển khi máy bay không người lái (UAV) di chuyển vượt quá tốc độ 161 km/h dọc theo tuyến đầu và trên các khu vực do Nga kiểm soát. Hạn chế này khiến các UAV đánh chặn của Ukraine không thể di chuyển đủ nhanh để truy đuổi và bắn hạ các UAV Shahed chạy bằng động cơ phản lực do Nga phóng.

Bên cạnh đó, gần khu vực tiền tuyến, các máy bay có người lái không thể hoạt động, khiến nhiệm vụ phòng thủ phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng UAV đánh chặn. Việc các hệ thống này bị kìm hãm tốc độ khiến nhiều cuộc không kích của Nga lọt qua hàng rào phòng thủ và đánh trúng các trạm biến áp điện lực tại nhiều tỉnh như Zaporizhzhia, Sumy, Odesa, Zhytomyr và Kirovohrad. Chỉ tính riêng trong tuần qua, Nga đã sử dụng hơn 2.300 UAV tấn công, 1.590 quả bom lượn và 15 tên lửa các loại nhắm vào lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: X/ZelenskyyUa

Tổng thống Zelenskyy đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Tổng thống Ukraine phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ và SpaceX để sớm dỡ bỏ rào cản. Viết trên mạng xã hội vào ngày 15/11, ông nhấn mạnh: "Chúng tôi trông chờ những hạn chế này sẽ được dỡ bỏ. Việc bảo vệ sinh mạng con người và hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông phụ thuộc vào điều này".

Trước đó, vào ngày 13/11, ông Zelenskyy cũng từng cảnh báo rằng việc áp đặt hạn chế tại các khu vực bị chiếm đóng là "rất nguy hiểm" và mang hàm ý chính trị tổn hại đến chủ quyền quốc gia: "Nếu quý vị áp đặt các hạn chế ở đó, quý vị đã một phần thừa nhận các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm không còn thuộc về chúng tôi".

Về phía SpaceX, đại diện bộ phận quan hệ truyền thông của công ty đã phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố thông tin của phía Ukraine là sai sự thật vì không có sự thay đổi nào. Trong khi đó, đại diện SpaceX từng giải thích với Đại biện lâm thời Ukraine tại Mỹ Denys Sienik rằng những gián đoạn này xuất phát từ sự cố kỹ thuật.

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với báo giới tại dinh tổng thống ở Kiev vào ngày 14/11, Tổng thống Zelenskyy khẳng định các kiểm tra thực địa hàng ngày trên nhiều hướng đều cho thấy tình trạng mất kết nối xảy ra trên diện rộng chứ không phải sự cố đơn lẻ.

Phía Ukraine nghi ngờ đây là động thái chính trị của Mỹ nhằm ép Kiev đưa ra các nhượng bộ về mặt lãnh thổ trong các cuộc đàm phán hòa bình. Đáng chú ý, các phái viên Mỹ như Jared Kushner và Steve Witkoff gần đây đã thăm dò khả năng Ukraine nhượng lại toàn bộ vùng Donbas để đổi lấy tư cách thành viên NATO hoặc các bảo đảm an ninh tương đương.

Đây không phải là lần đầu tiên hệ thống Starshield gặp phải các giới hạn về vận tốc. Trước đó, từ ngày 14/10 đến ngày 24/10, các thiết bị Starshield cũng từng bị gián đoạn tín hiệu khi vượt mốc 160 km/h, khiến nhiều chiến dịch quân sự của Ukraine gặp trở ngại nghiêm trọng trước khi được khôi phục.