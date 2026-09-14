Tổng thống Ukraine kêu gọi nhanh chóng cách chức Tổng công tố

Ông Kravchenko đã nộp đơn từ chức vào tuần trước, sau khi một cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến một cấp dưới được chuyển đến văn phòng Tổng công tố. Ông Kravchenko không bị cáo buộc hình sự và cũng không bị xác định là nghi phạm trong cuộc điều tra.

Theo các cơ quan chống tham nhũng Ukraine, một cấp dưới của ông Kravchenko bị cáo buộc tham gia điều hành một đường dây lừa đảo.

Luật Ukraine cho thấy, đơn từ chức của Tổng công tố cần được quốc hội phê chuẩn. Một số nghị sĩ cho biết cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 15/9.

“Chỉ có một con đường duy nhất dành cho vị Tổng công tố này, đó là bị cách chức. Đó là điều tôi đã nói với ông ấy”, ông Zelenskyy viết trên Telegram hôm 14/9.

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko. Ảnh: X/Kravchenko_RA

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi ông Kravchenko ngày 14/9 cho biết đã ký một “thông báo nghi ngờ” đối với ông Semen Kryvonos, người đứng đầu Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU).

NABU là một trong những cơ quan tham gia điều tra các vấn đề liên quan đến văn phòng Tổng công tố, trong đó có vụ việc dẫn đến quyết định từ chức của ông Kravchenko.

Ông Kravchenko cáo buộc ông Kryvonos làm giả tài liệu chính thức để thu lợi bất hợp pháp với quy mô đặc biệt lớn. Ông cũng cáo buộc người đứng đầu NABU sử dụng việc nhận con nuôi giả nhằm tránh trách nhiệm trước pháp luật.

NABU và Văn phòng Công tố viên Chống Tham nhũng Đặc biệt (SAPO) bác bỏ các cáo buộc này. Hai cơ quan cho rằng, tuyên bố của ông Kravchenko là một diễn biến mới trong “cuộc tấn công có hệ thống vào các cơ quan chống tham nhũng độc lập”.

Mâu thuẫn giữa NABU, SAPO và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã kéo dài trong khoảng một năm. Ông Kravchenko cũng từng bị chỉ trích vì bị cáo buộc tham gia nỗ lực làm suy yếu tính độc lập của NABU và SAPO vào năm ngoái. Ông phủ nhận những cáo buộc này.