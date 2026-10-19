Tổng thống Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột giữa lúc rạn nứt ngoại giao với Mỹ

Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ở Brussels. Ảnh Reuters.

Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa Ukraine và Mỹ đang đối mặt với nhiều rạn nứt nghiêm trọng, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đình chỉ một số lệnh trừng phạt nhắm vào ngành năng lượng của Nga.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 18/10, ông Zelensky xác nhận đã có cuộc trao đổi với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner. Dù thừa nhận "rất nhiều điều phụ thuộc" vào lập trường của Washington, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định đội ngũ của ông vẫn đang duy trì liên lạc "gần như liên tục" với phía Mỹ, tập trung vào kết quả của các cuộc đàm phán tại Florida và những bước đi sắp tới.

Căng thẳng song phương bắt nguồn từ việc chính quyền Tổng thống Trump nới lỏng các hạn chế nhập khẩu nhiên liệu của Nga từ ngày 9/10. Bộ Tài chính Mỹ đã cấp phép tạm thời cho thỏa thuận cung cấp hơn 300.000 tấn nhiên liệu diesel từ Nga cho thị trường Mỹ và toàn cầu nhằm ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt. Động thái này vấp phải nhiều chỉ trích vì nguy cơ tạo thêm nguồn thu để Moskva duy trì chiến dịch quân sự. Trong khi đó, ông Trump cũng công khai lên án các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga.

Bất chấp những bất đồng, hợp tác tình báo giữa hai nước đã có tiến triển. Trả lời phỏng vấn trên đài NBC, Tổng thống Zelensky bày tỏ sự biết ơn khi Mỹ nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo cảnh báo tên lửa đạn đạo sau một thời gian gián đoạn khiến Ukraine rơi vào thế yếu. "Nguồn tin này từng bị chặn lại, khiến chúng tôi không nhận được cảnh báo trong suốt ba ngày xảy ra các cuộc tấn công. Chỉ có Mỹ mới sở hữu thông tin tình báo độc quyền này để báo trước cho chúng tôi," ông Zelensky cho biết.

Tuy nhiên, những hạn chế về công nghệ vẫn là một rào cản lớn. Ukraine báo cáo rằng hệ thống Starshield – phiên bản quân sự của mạng lưới vệ tinh Starlink do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk cung cấp – đang bị giới hạn tốc độ khi các thiết bị thu nhận di chuyển nhanh. Điều này khiến lực lượng Ukraine gần như không thể đánh chặn các loại máy bay không người lái tầm xa sử dụng động cơ phản lực đã được nâng cấp của Nga.