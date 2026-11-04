Tổng thống Ukraine hướng tới cuộc gặp với người đồng cấp Nga, Đức hoài nghi về triển vọng hòa bình
Ngày 3/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng vòng đàm phán sắp tới giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất) sẽ mở đường cho cuộc gặp ba bên ở cấp lãnh đạo, với sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Phát biểu tại Berlin trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, các cuộc trao đổi ở cấp cố vấn, dự kiến diễn ra trong hai ngày 10-11/11, là một phần trong nỗ lực ngoại giao rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột.
Theo Tổng thống Zelensky, Kiev kỳ vọng những cuộc tiếp xúc sắp tới, cùng các bước đi ngoại giao khác, sẽ tạo điều kiện tiến tới đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo ba nước.
Đây được xem là hướng đi đáng chú ý trong bối cảnh Tổng thống Ukraine và người đồng cấp Nga chưa có cuộc tiếp xúc trực tiếp nào kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2/2022.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho hay, vòng đàm phán mới sẽ tập trung vào các thỏa thuận an ninh hậu xung đột, giảm leo thang căng thẳng, vấn đề nhân đạo và những bước tiếp theo hướng tới hòa bình.
Dẫu vậy, Thủ tướng Merz tỏ ra thận trọng về triển vọng đàm phán, nhấn mạnh, Nga cần nghiêm túc tham gia thương lượng về một thỏa thuận ngừng bắn, tiến tới thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Theo người đứng đầu chính phủ Đức, đến nay Moscow vẫn chưa cho thấy những động thái như vậy.
Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, Nga sẽ cử phái đoàn tham dự, do cựu Bộ trưởng Văn hóa Vladimir Medinsky dẫn đầu, tương tự các vòng tiếp xúc trước đây.
Một vấn đề khác được đặt ra là vai trò của châu Âu trong tiến trình thương lượng.
Dù các chính phủ châu Âu nhiều lần khẳng định cần có tiếng nói trong các cuộc đàm phán về tương lai Ukraine, song đại diện khu vực này nhiều khả năng không tham dự vòng trao đổi tại Abu Dhabi.
Thay vào đó, các đặc phái viên Mỹ dự kiến gặp đại diện Đức, Pháp, Anh, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels trong tuần này để thảo luận về bảo đảm an ninh cho Ukraine, cũng như cấu trúc an ninh của châu Âu thời hậu xung đột.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-ukraine-huong-toi-cuoc-gap-voi-nguoi-dong-cap-nga-duc-hoai-nghi-ve-trien-vong-hoa-binh-464337.html