Tổng thống Ukraine hé lộ cuộc gặp Tổng thống Nga

Theo đó, cuộc gặp tiềm năng giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine có thể diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Miami, Mỹ vào tháng 12, hoặc tại một quốc gia Trung Đông hay châu Âu.

Các địa điểm được đề cập đến bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả Rập Xê-út và Mỹ. Tuy nhiên, đến nay, cả Washington và Moscow đều chưa xác nhận khả năng tổ chức cuộc gặp.

Được biết, Tổng thống Zelensky cho biết một số nước châu Âu đã bắt đầu liên hệ về cuộc gặp này.

Hồi tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ Washington đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại Miami từ 14-15/12. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó cho biết Moscow ghi nhận lời mời và sẽ xem xét đề nghị.

Trong khi khả năng đối thoại chưa rõ ràng, những bất đồng giữa Washington và Kiev về cách chấm dứt xung đột tiếp tục bộc lộ. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Zelensky và hối thúc Nhà Trắng ngừng cấp thêm ngân sách hỗ trợ Ukraine.

Trên mạng xã hội X, ông Flynn cho rằng Ukraine không nên tiếp tục nhận tiền từ ngân sách Mỹ, đồng thời kêu gọi người dân nước này tự quyết định tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ không hài lòng với lập trường của ông Zelensky trong các nỗ lực hòa bình với Nga, đồng thời chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga.