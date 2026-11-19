Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc gây sức ép lên Nga. (Nguồn: Anadolu)

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC News trước thềm cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ngày 19/11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), ông Zelensky nhận định, ba nhà lãnh đạo có đủ sức mạnh để ngăn chặn Tổng thống Putin chỉ sau một cuộc gặp.

Ông cho rằng, nếu Mỹ và Trung Quốc áp đặt hoặc dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, “xung đột sẽ chấm dứt”.

Trong một thông điệp đăng trên Telegram, Tổng thống Zelensky nhắc lại lập trường rằng không thể đưa ra quyết định về Ukraine nếu thiếu sự tham gia của nước này. Ông khẳng định, Kiev và các đối tác châu Âu có chung quan điểm rõ ràng: “Các vấn đề của Ukraine phải được quyết định với sự tham gia của Ukraine, các vấn đề của châu Âu phải có sự tham gia của châu Âu”.

Theo ông Zelensky, các đại diện Mỹ sẽ tham dự cuộc họp tại Berlin ngày 19/11 và thông báo cho phía Ukraine về nội dung cuộc trao đổi giữa ông Trump với các nhà lãnh đạo tại Trung Quốc. Washington hiện cũng ủng hộ việc bảo đảm sự tham gia đầy đủ của châu Âu trong các cuộc đàm phán.

Về cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cho biết, ba nước đã thống nhất thành phần các phái đoàn tham dự cuộc gặp và cuộc trao đổi có thể kéo dài hơn một giờ như dự kiến ban đầu, tùy thuộc vào diễn biến thảo luận giữa các nhà lãnh đạo.