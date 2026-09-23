Tổng thống Ukraine gặp tổng thống Mỹ, thúc đẩy thỏa thuận ngừng tập kích cơ sở năng lượng

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng thống Zelensky tới New York tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Hai nhà lãnh đạo có phần trao đổi ngắn trước báo giới, sau đó tiếp tục thảo luận kín.

Một trong những nội dung được quan tâm là đề xuất thiết lập một thỏa thuận ngừng tập kích cơ sở năng lượng giữa Nga và Ukraine. Phía Ukraine cho biết sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga nếu Moskva cũng thực hiện bước đi tương tự đối với hệ thống năng lượng của Ukraine.

Trước cuộc gặp, Tổng thống Trump từng kêu gọi Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, cho rằng những cuộc tập kích này ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và nguồn cung nhiên liệu. Theo AP, các cuộc tấn công lẫn nhau nhằm vào cơ sở năng lượng diễn ra trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông, làm gia tăng sức ép đối với thị trường năng lượng quốc tế.

Bên cạnh vấn đề năng lượng, nhu cầu tăng cường năng lực phòng không cũng là một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của Tổng thống Zelensky tại Washington và New York.

Khi được hỏi về khả năng sản xuất hệ thống Patriot tại Ukraine, Tổng thống Trump cho biết hai bên sẽ thảo luận vấn đề này. Ông đánh giá cao năng lực công nghiệp của Ukraine và cho rằng đây là một lĩnh vực có thể được hai bên xem xét.

Về triển vọng chấm dứt xung đột, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng tiến trình ngoại giao có thể đạt kết quả trước mùa Đông. Trong khi đó, ông Trump cho rằng vẫn tồn tại các phương án để chấm dứt cuộc xung đột, song không đưa ra chi tiết về một thỏa thuận cụ thể.