Tổng thống Ukraine gặp lãnh đạo Bỉ, chưa giải được bài toán tài sản Nga

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine, Bỉ bên lề hội nghị thượng đỉnh EU. Ảnh: Tài khoản X Pascal Heyman, Chánh Văn phòng phụ trách đối ngoại và an ninh của Thủ tướng De Wever

Tuy nhiên, cuộc gặp không ghi nhận bước đột phá đáng chú ý nào liên quan đến khoảng 200 tỷ euro tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại Euroclear, tổ chức lưu ký và thanh toán chứng khoán đặt tại Bỉ.

Theo tờ Kyiv Independent, trong thông điệp đăng trên Telegram sau cuộc gặp kéo dài khoảng 20 phút vào tối 15/10, Tổng thống Zelensky không đề cập trực tiếp đến số tài sản Nga bị phong tỏa. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Ukraine tập trung vào các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu hợp tác với Bỉ để tìm kiếm máy bay chiến đấu và đạn dược phục vụ việc đối phó với các thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed của Nga.

Về phía Bỉ, ông Pascal Heyman, Chánh Văn phòng phụ trách đối ngoại và an ninh của Thủ tướng De Wever, cũng đăng tải hình ảnh cuộc gặp trên mạng xã hội. Theo ông Heyman, hai bên đã trao đổi về “cuộc chiến của Nga tại Ukraine và sự hỗ trợ kiên định của Bỉ dành cho quốc gia này”. Tuy nhiên, thông tin được công bố cũng không đề cập đến vấn đề sử dụng tài sản Nga đang bị phong tỏa.

Trước cuộc gặp, có những kỳ vọng rằng Tổng thống Zelensky sẽ thúc đẩy việc sử dụng số tài sản này để đáp ứng các nhu cầu tài chính của Ukraine. Thủ tướng De Wever từ lâu đã bày tỏ quan điểm phản đối mạnh mẽ đối với những đề xuất liên quan, đặc biệt trong các cuộc thảo luận về vấn đề này tại EU vào tháng 12/2023.

Trong thời gian gần đây, các chính trị gia Ukraine tiếp tục gia tăng sức ép nhằm thuyết phục các nước châu Âu tìm cách khai thác nguồn tài sản nói trên. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha thậm chí đã đăng bài bình luận trên tờ Politico, kêu gọi thúc đẩy ý tưởng sử dụng tài sản Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ Kiev.

Dù vậy, đề cập đáng chú ý duy nhất của ông Zelensky về vấn đề này trong ngày 15/10 lại xuất hiện sau cuộc gặp trước đó với Nhà vua Bỉ Philippe. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tình trạng phong tỏa các tài sản của Nga.

Ông Zelensky viết rằng, chừng nào xung đột còn tiếp diễn, Nga không được phép tiếp cận bất kỳ nguồn lực nào có thể được sử dụng để tiếp tục gây thương vong và làm gia tăng bất ổn tại châu Âu.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao Mỹ từng đưa ra ý tưởng chuyển số tài sản Nga đang bị phong tỏa tại châu Âu sang phạm vi quản lý của Mỹ, qua đó tạo thêm công cụ phục vụ các cuộc đàm phán với Moskva. Tuy nhiên, đề xuất này hầu như không nhận được sự cân nhắc nghiêm túc từ các quan chức châu Âu và vấp phải những chỉ trích gay gắt tại hội nghị thượng đỉnh ngày 15/10.